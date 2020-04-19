В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

14:35

Муниципальные власти города Комаров, расположенного в 50 км к юго-западу от Праги, выставили на продажу памятник Сталину. Официальное объявление за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте этого населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей.

Фото с сайта ct24.ceskatelevize.cz

Памятник представляет собой трехметровую скульптуру стоящего в полный рост Сталина, облаченного в шинель генералиссимуса. Выполненный из песчаника, он был установлен в 1951 году на центральной площади Комарова. В 1989 году, когда компартия в результате "бархатной революции" потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован, пишет ТАСС.

Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона. Стартовая стоимость определена в 20 тыс. крон (примерно 700 евро). Желающим принять в нем участие предложено направить в адрес муниципалитета по почте заявки с ценовыми предложениями. Они должны поступить не позже 11:15 по центральноевропейскому времени (12:15 мск) 30 апреля. Победит предложивший наибольшую сумму.

Продажа памятника, согласно представителям муниципальных властей Комарова, никоим образом не связана с произошедшим 3 апреля демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Городской бюджет, как они подчеркивают, испытывает серьезный недостаток средств.