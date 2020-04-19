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В Чехии выставили на продажу памятник Сталину

14:35 19.04.2020

Муниципальные власти города Комаров, расположенного в 50 км к юго-западу от Праги, выставили на продажу памятник Сталину. Официальное объявление за подписью заместителя старосты Радима Шимы размещено на сайте этого населенного пункта, насчитывающего 2,4 тыс. жителей.

Фото с сайта ct24.ceskatelevize.cz

Памятник представляет собой трехметровую скульптуру стоящего в полный рост Сталина, облаченного в шинель генералиссимуса. Выполненный из песчаника, он был установлен в 1951 году на центральной площади Комарова. В 1989 году, когда компартия в результате "бархатной революции" потеряла власть в Чехословакии, памятник был демонтирован, пишет ТАСС.

Продажа памятника осуществляется в форме письменного аукциона. Стартовая стоимость определена в 20 тыс. крон (примерно 700 евро). Желающим принять в нем участие предложено направить в адрес муниципалитета по почте заявки с ценовыми предложениями. Они должны поступить не позже 11:15 по центральноевропейскому времени (12:15 мск) 30 апреля. Победит предложивший наибольшую сумму.

Продажа памятника, согласно представителям муниципальных властей Комарова, никоим образом не связана с произошедшим 3 апреля демонтажем памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге. Городской бюджет, как они подчеркивают, испытывает серьезный недостаток средств.

Темы: Чехия, Исторические памятники в мире
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Комментарии читателей
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19.04.2020, 17:36
Гость: Вон оно в чем дело

Не знаешь, этот "опытный" бороду носит?
19.04.2020, 17:05
Гость: stalker

Ну и что ? Ах какие они нехорошие чехи. Памятник Сталину на продажу выставили. А много ли мы знаем памятников Сталину, сохранившихся в нашей собственной стране ? Большинство из них не то что до 1989 года, но и до 70-х годов не сохранились. Были демонтированы после развенчания "культа личности" генералисимуса. Заодно из библиотек СССР исчезли его труды. Да и в кино стали упоминать от случая к случаю. Так что для нас самих эта личность стала неоднозначной уже давно. Чего тогда от чехов ожидать ?
19.04.2020, 17:01
Гость: Стране предателей и воров Сталин опасен

Сталина нынешняя власть прихватизаторов не купит! Вот если бы генерала Власова и в Ельцин-центр поставить.....
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