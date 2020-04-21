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Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США

10:10 21.04.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в страну, пишет "Интерфакс". 

"В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!" - заявил он.

При этом Трамп не уточнил, как долго продлится приостановка или когда решение вступит в силу.

Кроме того, неясно, сообщал ли президент США лидерам других стран о своем намерении, прежде чем заявить о нем в твиттере.

Приостановка всей иммиграции послужит продлением ограничений на поездки, которые администрация Трампа уже ввела в отношении большинства стран Европы, Китая, Канады, Мексики, Ирана и Южной Кореи.

Трамп провел большую часть своего президентства, настаивая на ограничении иммиграции в США. Одним из главных обещаний его предвыборной кампании в 2016 году было строительство стены на границе с Мексикой.

Темы: Дональд Трамп, США, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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21.04.2020, 16:18
Гость: а как же

наши космополиты во власти и бизнесе. Они сидят и бредят Америкой и о счастливом своем будущем через миграцию.
21.04.2020, 15:18
Гость: фёдор

Так ещё нет указа ,выслать приглашение?
21.04.2020, 14:17
Гость: личный опыт

Логично. Элитка пиндосни вирусом почистит страну от нищебродов, бездомных, обитателей палаточных городков и прочего "не вписавшегося в рынок" сброда, зачем ей опять завозить таких же - мексов и прочих латинос, целыми стадами пешком, рвущихся через границу.
Теперь в "светлый год на холме" будут пускать только избранных: молодых, здоровых, красивых, образованных, но самое главное - с деньгами.
Нашим бы в этом вопросе поучиться к пиндосни, а не разбрасывать российские паспорта направо и налево.
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