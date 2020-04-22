В ООН предупредили о риске голода «библейских масштабов»

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Из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с массовым голодом, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, проблемы с продовольствием могут возникнуть уже через несколько месяцев. "Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", — цитирует слова Бизли РИА Новости.

Чтобы избежать этого, Бизли предложил ряд мер. В частности, он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

"Прежде всего, нам нужен мир", — считает он.

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

Ранее эксперты ООН заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.