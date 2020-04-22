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В ООН предупредили о риске голода «библейских масштабов»

09:03 22.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Из-за пандемии коронавируса человечество может столкнуться с массовым голодом, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, проблемы с продовольствием могут возникнуть уже через несколько месяцев. "Если мы не подготовимся и не начнем действовать сейчас, то мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов через несколько месяцев", — цитирует слова Бизли РИА Новости

Чтобы избежать этого, Бизли предложил ряд мер. В частности, он попросил всех участников боевых действий предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи, а также вложить 350 миллионов долларов в создание сети логистических центров, обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

"Прежде всего, нам нужен мир", — считает он.

Бизли также поднял вопрос о необходимости систем раннего предупреждения, отметив важность не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, а также потери доступа к голодающему населению.

Ранее эксперты ООН заявили, что около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.

Темы: Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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22.04.2020, 10:15
Гость: Вот

Че блеет. Подумаешь 130 млн голодает. Сейчас милрд не доедают в африке и азиии. Сказочник кабинетный
22.04.2020, 10:05
Гость: Петр

А что ООН сделала, чтобы предотвратить войны, бедствия, эпидемии в мире? В 2010 году ООН вообще эпидемию холеры на Гаити организовала. Деньги в ООН или просто разворовываются, или тратятся на какую-нибудь ерунду (чтобы заплатить прикормленным "экспертам"). Например, ООН в Приаралье проводила семинары и тренинги по концепции человеческой безопасности. Там высокооплачиваемые эксперты доводили до людей чрезвычайно ценную информацию, что каждый человек нуждается в еде, воде и крыше над головой и получали за свой благородный труд тысячи долларов. А у кого есть интерес к тому, как ООН работает- погуглите "Fraud and corruption at UN", "James Wasserstrom case", "Anders Kompass case", "Peter Gallo UN", "Employee abuse at UN", "Sexual abuse and harassment at UN". Узнаете много интересного про ООНовскую мафию.
22.04.2020, 10:02
Гость: Голиковы

постарались оставить нас без медицины, патрушевы закончат начатое - заморят нас голодом.
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