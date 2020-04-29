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Испания рассказала о четырех этапах возвращения к жизни после эпидемии

10:12 29.04.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Испанское правительство разработало план по возвращению страны в обычный режим после окончания эпидемии коронавируса COVID-19.

Как рассказал глава правительства Испании Педро Санчес, ослабление карантинных мер будет постепенным и состоять из четырех фаз. Продолжительность каждой фазы составит две недели или один инкубационный период вируса. Однако все будет зависеть, в конечном итоге, от ситуации на конкретной территории.

Первая или нулевая фаза будет являться подготовительной. На этом этапе власти разрешат прогулки детей до 14 лет в сопровождении взрослых не более часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на улице в одиночестве или группой людей, проживающих в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений, в том числе ресторанов, готовящих блюда на вынос.

Во время следующей фазы начнут открываться небольшие торговые точки, спортзалы и гостиницы при соблюдении жестких мер безопасности. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, а также станет возможным перемещение внутри провинций.

На третьем этапе будут открыты внутренние помещения кафе и ресторанов, откроются кинотеатры и выставки, но все при соблюдении правил социального дистанцирования. 

Последняя фаза предусматривает дальнейшее упрощение передвижения, однако людям будет рекомендовано использовать маски и необходимо продолжать придерживаться норм социальной дистанции.

На каждом этапе правительство страны будет оценивать ситуацию в каждом конкретном регионе и после оценки ситуации будет приниматься решение о возвращении к нормальной жизни.

Как пишет BBC News, при позитивном развитии событий, Испания вернется к обычному течению жизни не ранее конца июля.

Испания находится на втором месте в мире по количеству заражений коронавирусом. С начала вспышки в стране зарегистрировано свыше 230 тыс. случаев инфицирования, выздоровели почти 124 тыс. человек. Более 23,8 тыс. зараженных скончались.

Темы: Коронавирус, Испания
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Комментарии читателей
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29.04.2020, 15:45
Гость: Европеец

Всегда с удовольствием вспоминаю Ганновер.
Отель в Bad Pyrmont, ближе никак не сыщешь. Изматывающая дорога в пробках к городу (2 часа) ещё один час пробираться на машине к выставке CeBIT и вечером ещё 3 часа в отель и упасть на постель.
Был на выставке раза 4 - последний раз с женой. Но тогда жили южнее - в том городе, в котором у отца Шумахера был фирма для гонок на этих как их motocars.
Отличный знакомый у меня там живёт.
29.04.2020, 14:06
Гость: tot64vechnozhivoj - gvozdjü (Часть 2 )

А те кому тесно и голодно... может после карантина задумаются?
Начнут работать больше на благо своих детей и себя самих. построят себе дома или купят квартиры побольше. Припасут денег да еды на "всякий пожарный".
Родители, да дедуси с бабусями, ещё помнят как в 40-50 годы жили. Не сладко было.
А то слишком все сегодня расчувствовались. Думали кайф продлится вечно?
Это как в бывшем СССР, ждали всё коммунизма, а когда пришла "перестройка"-поняли что коммунизм -то, уже и закончился :-(
Проснуться пора всем.
Позаботиться о себе и припасти чего на "чёрный " день , сама жизнь велит...
29.04.2020, 14:04
Гость: tot64 vechnozhivoj

Простите,
в каких таких "европах" имеете несчастье проживать, где "забили" на запреты ?
Я вот как законопослушный ( местами не очень послушный... но всё же...) бюргер своего фатерлянда, не сильно нарушаю запреты , установленные, к примеру ,в моём славном Ганновере.
И фрау моя тоже дома. И почти все дома. Правда мой младший по долгу службы и его подруга,-тоже служащая , ходят на службу в ратушу.
Но они начальство. Им положено.
А вот остальные, кому сказали сидеть дома, так те сидят. Нет, конечно можно и к врачам ( ляпота , приходишь а там никакой очереди ;)), и в магазины и куда угодно. Только по делу. Но никто не шляется просто так .
Просто мы , немцы, всё ещё понимаем, что если надо -то потерпим.
Конечно терпение у людей, сидящих по тесным квартирам, сдают , наверное. Но вот у меня и моих сыновей, вполне себе условия подходящие.
У меня лично -220 М² на двоих...Неплохо да ?:) + участок 4 сотки. Могу и погулять и посидеть под цветущими яблонями и грушами да релаксировать себе в кайф.)
Но я старался, трудился, (не смотря на диабет, 4 оп на сердце и прочие болячки) вот и наслаждаюсь жизнью.
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