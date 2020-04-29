Испания рассказала о четырех этапах возвращения к жизни после эпидемии

10:12

Испанское правительство разработало план по возвращению страны в обычный режим после окончания эпидемии коронавируса COVID-19.

Как рассказал глава правительства Испании Педро Санчес, ослабление карантинных мер будет постепенным и состоять из четырех фаз. Продолжительность каждой фазы составит две недели или один инкубационный период вируса. Однако все будет зависеть, в конечном итоге, от ситуации на конкретной территории.

Первая или нулевая фаза будет являться подготовительной. На этом этапе власти разрешат прогулки детей до 14 лет в сопровождении взрослых не более часа в сутки. Можно будет заниматься спортом на улице в одиночестве или группой людей, проживающих в одной квартире. Возобновится работа некоторых учреждений, в том числе ресторанов, готовящих блюда на вынос.

Во время следующей фазы начнут открываться небольшие торговые точки, спортзалы и гостиницы при соблюдении жестких мер безопасности. Будет разрешено ограниченное посещение храмов. Возобновится работа агропромышленных и рыболовных хозяйств, а также станет возможным перемещение внутри провинций.

На третьем этапе будут открыты внутренние помещения кафе и ресторанов, откроются кинотеатры и выставки, но все при соблюдении правил социального дистанцирования.

Последняя фаза предусматривает дальнейшее упрощение передвижения, однако людям будет рекомендовано использовать маски и необходимо продолжать придерживаться норм социальной дистанции.

На каждом этапе правительство страны будет оценивать ситуацию в каждом конкретном регионе и после оценки ситуации будет приниматься решение о возвращении к нормальной жизни.

Как пишет BBC News, при позитивном развитии событий, Испания вернется к обычному течению жизни не ранее конца июля.

Испания находится на втором месте в мире по количеству заражений коронавирусом. С начала вспышки в стране зарегистрировано свыше 230 тыс. случаев инфицирования, выздоровели почти 124 тыс. человек. Более 23,8 тыс. зараженных скончались.