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В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына

17:20 1.05.2020

Установка памятного знака предателям из так называемой Русской освободительной армии началась на окраине чешской столицы в районе Ржепорыйе. Староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.

«Всё, что должно быть возведено, будет возведено», — приводит слова чиновника издание EADaily.

Судя по снимкам, на табличке есть цитата Солженицына на русском языке.

Решение о сооружении памятника власовцам было принято 11 декабря 2019 года по инициативе 39-летнего старосты Павла Новотного. По его словам, доска обойдется налогоплательщикам в 153 тысячи крон.
 

Темы: Чехия
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Комментарии читателей
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01.05.2020, 23:12
Гость: зачем сочинять ?

В армии Власова ни одного чеха не было.
01.05.2020, 23:08
Гость: где сказки конец ?

Ваш рассказ не полон. Итак , чехи " завопили по радиостанциям: «Воин Красной Армии, спаси!».
И что же Воин ? Он бросился на помощь и спас ?
И еще...Кому восстание в Праге было "ненужное" ? Немцам ? Красной армии? Власовцам, освобождавшим город ( так и не знаю, в какой мере) ? Чехам ? Или оно вам, Ваал-1 не нужное?
01.05.2020, 23:08
Гость: сергей

на ковровец
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