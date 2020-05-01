В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына
Установка памятного знака предателям из так называемой Русской освободительной армии началась на окраине чешской столицы в районе Ржепорыйе. Староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.
«Всё, что должно быть возведено, будет возведено», — приводит слова чиновника издание EADaily.
Судя по снимкам, на табличке есть цитата Солженицына на русском языке.
Решение о сооружении памятника власовцам было принято 11 декабря 2019 года по инициативе 39-летнего старосты Павла Новотного. По его словам, доска обойдется налогоплательщикам в 153 тысячи крон.