В Праге начался монтаж памятной доски власовцам с цитатой Солженицына

17:20

Установка памятного знака предателям из так называемой Русской освободительной армии началась на окраине чешской столицы в районе Ржепорыйе. Староста района Павел Новотный лично принял участие в закладке мемориальной доски.

«Всё, что должно быть возведено, будет возведено», — приводит слова чиновника издание EADaily.

Судя по снимкам, на табличке есть цитата Солженицына на русском языке.

Решение о сооружении памятника власовцам было принято 11 декабря 2019 года по инициативе 39-летнего старосты Павла Новотного. По его словам, доска обойдется налогоплательщикам в 153 тысячи крон.

