МИД РФ призвал добиться от Украины расследования одесской трагедии

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2 мая исполнилось шесть лет трагедии в Одессе. В 2014 году при попустительстве ‑ а многие факты говорят и о прямом участии ‑ "майданных" властей озверевшие радикальные националисты устроили погром и совершили массовое убийство. Они сожгли заживо в городском Доме профсоюзов десятки людей, мирно выступавших в защиту своих прав, говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается также, что стремление украинских путчистов, захвативших власть в результате антиконституционного переворота в феврале 2014 года, режима Петра Порошенко и нынешних властей не допустить честного выяснения и обнародования всех обстоятельств событий мая 2014 года, свидетельствуют лишь об их причастности к тем преступлениям и прямой ответственности за одесскую трагедию.

По оценкам дипломатов, это варварское преступление, совершенное с особым цинизмом и жестокостью, вызвало широкий общественный и международный резонанс, пишет РГ. Однако установление всех обстоятельств произошедшего, несмотря на огромное количество видеозаписей с мест событий и свидетельских показаний очевидцев, так до сих пор не завершено и виновные в массовой гибели людей не понесли заслуженное наказание.

При этом Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и международная консультативная группа Совета Европы уже выражала свою обеспокоенность ходом расследования. Основной вывод правозащитников сводился к тому, что целью судебного процесса не стало выявление действительно виновных в трагедии. Государство не смогло гарантировать независимое и быстрое расследование и не обеспечило надлежащую защиту участников процесса, а также судей от давления.

Как отмечают в МИД РФ, смена власти на Украине в 2019 году не повлияла на ситуацию. ООН вынуждена была вновь констатировать отсутствие какого-либо прогресса в расследовании одесской трагедии. В докладе о ситуации с правами человека на Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года УВКПЧ говорится о полной безнаказанности по этому делу.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений, включая расстрелы на "майдане" и убийства журналистов.