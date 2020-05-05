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Ким Чен Ын награжден медалью к юбилею Победы в Великой Отечественной войне

09:04 5.05.2020
Фото со страницы посольства РФ в КНДР в Facebook
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Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", говорится в заявлении посольства РФ в КНДР.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации, Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в Корейской Народно-Демократической Республике", - говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии отметили, что российский посол в Северной Корее Александр Мацегора передал медаль главе МИД КНДР Ли Сон Гвону.

"Затем состоялась их краткая беседа, в ходе которой был подтвержден настрой на продолжение активных усилий по последовательной реализации достигнутых в апреле 2019 года во Владивостоке договоренностей руководителей двух стран, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление многогранного российско-корейского сотрудничества", - добавили в посольстве.

Ким Чен Ын в апреле 2019 года совершил свой первый визит в Россию, в ходе которого состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Темы: Россия, Северная Корея, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.05.2020, 11:36
Гость: Иван Иваныч

Хорошая новость. Памятная награда вручена достойному человеку, и этот дань уважения к тем, кто не меняет принципы, не переписывает историю.
05.05.2020, 11:30
Гость: Алексей Иванов

На продовольственном.
05.05.2020, 11:29
Гость: Владимирыч

Чего не спрашиваете как геройсвовала Наина?
Все комментарии (8)
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