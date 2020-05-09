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В столице Белоруссии прошел военный парад в честь 75-й годовщины Победы

13:51 9.05.2020

В Минске прошел военный парад в честь 75-летия Побуды в Великой Отечественной войне. Белоруссия - единственная страна на постсоветском пространстве, которая провела его.

Выступая на параде, президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул мир в игнорировании уроков прошлого: возрождаются идеи нацизма и разрушаются памятники воинам-освободителям.

Что касается решения не отменять парад в честь Победы, белорусский лидер заявил, что его страна не может изменить традициям, которые 75 лет прославляют историю подвига победителей. Это священный праздник для белорусского народа, и никакие нынешние трудности не могут сравниться с тем, что пришлось пережить и вынести народу во время войны, сказал Лукашнко.

"Пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма", - подчеркнул он.

Ранее Александр Лукашенко приглашал на парад Победы в Минск глав других государств, в том числе Владимира Путина. При этом он отмечал, что некоторые коллеги могут не приехать не из-за боязни коронавируса, а потому, что им необходимо сохранить лицо. "Ввели же карантин, комендантский час и так далее. И тут бах - в Беларусь поехали...", - говорил Лукашенко.

Фото: Стоп-кадры из видео

Темы: Белоруссия, Праздники в России и за рубежом, Память о Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.05.2020, 17:38
Гость: DJ

Я не уверен, правильно ли поступает Батька с Парадом. Будущее покажет. Видимо, из оперативных источников он знает обо всей этой шумихе больше нас. В одном из интервью Лукашенко сказал, что когда-нибудь он расскажет об истоках коронавирусной истерии. Ждем...
09.05.2020, 17:31
Гость: Радуга

Лукашенко просто молодец! Поздравляю всех с Днем Победы 9 мая!
09.05.2020, 17:08
Гость: Провокаторы

были и останутся. Но там, где им плоха, там народу хорошо.
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