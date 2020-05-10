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Прибалтика не должна остаться безнаказанной за русофобские выпады против Дня Победы

01:12 10.05.2020

Прибалтийские власти продолжают дискредитировать роль СССР во Второй мировой войне и требуют компенсации за «оккупацию» 

Фото с сайта ruspravda.info

Они перевирают историю и называют героями коллаборационистов и карателей. В свете этого инициатива депутата ГД Виталия Милонова по ужесточению требований к иностранным бизнесменам, в том числе прибалтийским, выглядит довольно справедливой и актуальной. Нельзя позволять им наживаться на России, при этом осыпая ее оскорблениями.

9 Мая – важнейшая дата для нашей страны, когда по всей России празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Но в Прибалтике этот день не считают праздником, а советские солдаты там – не освободители, а «оккупанты».

Местные власти пропагандируют идею о том, что СССР оккупировал Литву, Латвию и Эстонию. Тех, кто не согласен с этим, судят и даже сажают в тюрьмы. В Литве уголовный срок за отрицание советской оккупации может составить два года, а в Латвии – все пять лет. Героями там считают карателей и нацистов, проводят марши, посвященные СС, а памятники советским солдатам сносят. За «оккупацию» власти Прибалтики требуют у России компенсацию и критикуют нашу страну за проведение парадов в День Победы.

В этом году прибалтийские политики также сделали уничижительное заявление, призвав Россию не фальсифицировать историю. По их словам, СССР поработил Прибалтику при помощи репрессий и военной силы, а Россия теперь использует историю борьбы с Гитлером в гибридной войне.

Прибалтийские власти регулярно делают нелепые заявления, но в этом году они перешли черту, поставив Россию и гитлеровскую Германию в один ряд. В то время как больше всего предателей и коллаборационистов было как раз в прибалтийских государствах.

Там создавались сотни антисоветских объединений. Самыми крупными считались литовский Шаулюсаюнга, латвийский Перконкрустс и эстонский Кайтселийт. Их спонсировали Германия и Финляндия.

Те, кто входил в эти группировки, убивали сограждан и сжигали деревни, прикрываясь идеей о том, что делают это во благо своих государств. Хотя для Гитлера эти страны были лишь сырьевой базой.

Из Прибалтики в Германию отправляли продовольствие и нефтепродукты, ведь Рейх контролировал большую часть Балтийского моря. Литву, Латвию и Эстонию контролировало псевдогосударственное образование Рейхскомиссариата «Остланд».

По словам главного научного сотрудника института истории РАН Юлии Кантор, «Остланд» должны были заселить немцами, а прибалты были бы рабами. Советские солдаты фактически спасли жителей региона от этой участи. Государственность республик при вступлении в СССР была сохранена.

После войны восстановление Литвы, Латвии и Эстонии было одним из приоритетов советского руководства. Согласно закону о бюджете, Россия оставляла 50% полученных доходов, Украина и Белоруссия – 55%, а остальные республики – 100%.

В 1965 году производство в прибалтийских республиках выросло в 15 раз в сравнении с цифрами на момент вступления в СССР. Там активно строились заводы и фабрики. Только в Латвии таких было создано 500 штук, многие из которых работают и сейчас.
Литва после победы СССР получила Клайпеду, и теперь это один из важнейших портов. В Эстонии был построен завод «Двигатель», который входил в ОПК СССР.

Благодаря СССР Прибалтика стала сильной и современной. Сейчас многие прибалтийские бизнесмены активно ведут бизнес с Россией. Они пользуются льготами и возможностями, что дает РФ, но в свете неприемлемых заявлений властей в дальнейшем это может прекратиться.

Депутат ГД Виталий Милонов предложил ввести меры ужесточения для иностранных компаний, в том числе и прибалтийских. Речь идет о повышении налогов на доходы, кредитных ставок и введении комиссий для международных исходящих международных банковских транзакций. Кроме того, политик предложил ужесточить получение рабочих виз в Россию для граждан ЕС.

Это также станет поддержкой для российского бизнеса и позволит остановить отток денежных средств из России. Учитывая заявление прибалтийских властей, инициатива Милонова кажется вполне логичной и справедливой. Да и зачем балтийским бизнесменам блага России при такой ненависти к ней.
 

Темы: Праздники в России и за рубежом, История Второй мировой войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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10.05.2020, 04:49
Гость: Штурман

Предлагаю все три прибалтийские марионеточные государства Эстонию,Латвию и Литву именовать "Осланд" так как они сознательно и добровольно проводят политику фашизма. При этом они вымирают и скоро на месте этих народов будут жить представители других народов,но не немцы,а негры и арабы и тогда уже эти леса и болота можно будет именовать "Ослостан".
10.05.2020, 01:34
Гость: Кактовот все нетак

Прибалтийские республики все еще никак не осознали, что в соответствии с регистрацией в ООН СССР еще числится как дееспособное государство в отличии от РФ, которой там нет.
Что это значит? Это значит, что и Латвия и Эстония и Литва де юро входят по прежнему в государство под названием СССР и которое продолжает функционировать под вывеской рФ.
Если придет руководство в России, которое вернется к СССР, но без компартии, то по международным законам все эти якобы страны вольются опять в состав СССР.
Вы этого хотите друзья прибалты ?
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