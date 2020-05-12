«Агрессивная политика России» названа основной угрозой для Польши

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12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности страны, в которой в качестве основной угрозы для Польши указана "агрессивная политика России", сообщает РИА Новости.

Новая стратегия отражает изменения, которые наступили в республике и в мире в целом за последние пять лет, отметил польский лидер.

В частности, он напомнил, что при неизменных внешних угрозах значительно усилилась военная мощь страны. Если пять лет назад на территории Польши не было войск НАТО и действительность была совершенно другой, то сейчас польская армия увеличилась на 30 тысяч солдат, а расходы на оборону повысились на 40%.

В последнее время наблюдается усиление конфронтации между Россией и Польшей, прежде всего, на основе беспочвенных исторических претензий Польши к России. Так, в конце января 2020 года лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил об обязанности России наравне с Германией заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. При этом он посетовал, что Россия вряд ли возьмет на себя ответственность.