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«Агрессивная политика России» названа основной угрозой для Польши

14:38 12.05.2020
Фото с сайта pixabay.com
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12 мая президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности страны, в которой в качестве основной угрозы для Польши указана "агрессивная политика России", сообщает РИА Новости.

Новая стратегия отражает изменения, которые наступили в республике и в мире в целом за последние пять лет, отметил польский лидер. 

В частности, он напомнил, что при неизменных внешних угрозах значительно усилилась военная мощь страны. Если пять лет назад на территории Польши не было войск НАТО и действительность была совершенно другой, то сейчас польская армия увеличилась на 30 тысяч солдат, а расходы на оборону повысились на 40%.

В последнее время наблюдается усиление конфронтации между Россией и Польшей, прежде всего, на основе беспочвенных исторических претензий Польши к России. Так, в конце января 2020 года лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил об обязанности России наравне с Германией заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. При этом он посетовал, что Россия вряд ли возьмет на себя ответственность.

Темы: Россия, Польша
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 20:16
Гость: За неделю такие операции не планируются...

План нападения Германии на Польшу (план «Вайс»).
11 апреля 1939 г.
Позиция, занимаемая Польшей в настоящее время, требует, помимо осуществления мероприятий в соответствии с разработанным планом «Обеспечения границ на востоке», проведения военной подготовки, чтобы в случае необходимости раз и навсегда положить конец любой угрозе с ее стороны.
Аналогичные планы
Наряду с Белым планом были разработаны другие стратегические планы:
План «Грюн», Зелёный план (нем. Fall Grün, 1938) — план вторжения в Чехословакию.
План «Гельб», Жёлтый план (нем. Fall Gelb, 1940) — план вторжения в Бельгию, Нидерланды, Люксембург.
План «Рот», Красный план (нем. Fall Rot, 1940) — план военных действий на территории Франции.
План «Блау», Голубой план (нем. Fall Blau, 1942) — план военных действий на Кавказе.
12.05.2020, 19:41
Гость: Москва

А по тыкве?
12.05.2020, 19:12
Гость: Петр

Что особо умиляет- поляки были так уверены в своей привлекательности и неотразимости, что мечтали о совместном с Германией походе в СССР и захвате изрядной части советской территории. Они, видимо, вообразили в своем скудоумии, что Гитлер их искренне полюбил и причислил к истинным арийцам. Как известно, польские дегенераты жестоко ошибались. Гитлер считал поляков унтерменшами чистой воды и планировал для них самое мрачное будущее, ненамного лучше, чем для русских. Итог хитроумных планов польских недоумков известен. Свою страну в 1939 году они блестяще профукали, удивив своей подлостью и глупостью все человечество. Конечно, сами поляки никогда не признавали очевидный факт, что они сами виноваты в своей судьбе. У поляков, естественно, всегда виноват кто угодно (преимущественно Россия), но не они сами. Они всегда и во всем правы, а перед ними, такими честными и благородными, все всегда виноваты.
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