Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

09:22

Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.

Отмечается, что голосование по данному вопросу пройдет во вторник, 19 мая. К инициативе присоединились 54 страны Африки, а также страны Европейского союза.

Резолюция призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке действий и мер ВОЗ на пандемию COVID-19. В ней не упоминается Китай или город Ухань, где началась вспышка болезни.

Страны призывают обеспечить надлежащее и тщательное расследование причин возникновения пандемии.

Отмечается, что США и Китай не поддержали эту резолюцию. Более того, инициатива Австралии "не понравилась Пекину", Китай внезапно резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.