Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии
Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.
Отмечается, что голосование по данному вопросу пройдет во вторник, 19 мая. К инициативе присоединились 54 страны Африки, а также страны Европейского союза.
Резолюция призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке действий и мер ВОЗ на пандемию COVID-19. В ней не упоминается Китай или город Ухань, где началась вспышка болезни.
Страны призывают обеспечить надлежащее и тщательное расследование причин возникновения пандемии.
Отмечается, что США и Китай не поддержали эту резолюцию. Более того, инициатива Австралии "не понравилась Пекину", Китай внезапно резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.