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Более 120 стран поддержали проведение расследования причин пандемии

09:22 18.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Более 120 стран поддержали инициативу Австралии о проведении независимого расследования причин распространения коронавируса COVID-19, пишет The Guardian.

Отмечается, что голосование по данному вопросу пройдет во вторник, 19 мая. К инициативе присоединились 54 страны Африки, а также страны Европейского союза.

Резолюция призывает к беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке действий и мер ВОЗ на пандемию COVID-19. В ней не упоминается Китай или город Ухань, где началась вспышка болезни. 

Страны призывают обеспечить надлежащее и тщательное расследование причин возникновения пандемии. 

Отмечается, что США и Китай не поддержали эту резолюцию. Более того, инициатива Австралии "не понравилась Пекину", Китай внезапно резко повысил пошлины на ячмень и приостановил часть импорта говядины.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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18.05.2020, 16:12
Гость: НХ

Новый коронавирус почти наверняка возник (создан) в США, установили японские и тайваньские эпидемиологи и фармакологи, поскольку эта страна является единственной, имеющей все пять типов, откуда, возможно, произошли остальные. В августе 2019 года в США наблюдалась волна легочных пневмоний, которые американцы списывали на «пар» электронных сигарет. Но, по мнению известного тайваньского ученого, симптомы и состояния не могли быть объяснены таким образом. Он рассказал, что написал американским чиновникам, указав им на свои подозрения о коронавирусе как вероятной причине смертей. Предупреждения были проигнорированы. Непосредственно перед этим центры по контролю и профилактике заболеваний США полностью закрыли основную биолабораторию вооруженных сил в Форт-Детрик, штат Мэриленд, из-за отсутствия гарантий против утечек патогенных микроорганизмов, дав военным тотальный приказ о прекращении действия. Сразу после этого случая возникла «эпидемия болезни вейперов». Из газеты New York Times 8 августа 2019 года: «Смертоносное биологическое исследование в армейской лаборатории закрыто из-за обеспокоенности по вопросу безопасности. Проблемы с избавлением от опасных материалов заставили правительство приостановить деятельность ведущего военного биологического центра». Т.о., эпидемия началась в США и оттуда была занесена в КНР. Только нет оснований надеяться, что какой-либо комиссии будет позволено добраться до истины. Виновник уже назначен: это Китай. К сожалению, такова нынешняя реальность.
18.05.2020, 14:49
Гость: Сердечник

печально, хотелось бы знать правду, но такие расследовательщики в основном один пиар...
18.05.2020, 14:30
Гость: личный опыт

Какие ж это союзники, которые на своей территории такие пиндоские лаборатории имеют?
С такими "союзниками" никаких врагов не надо. Да и нечего нашим людям там делать. Если кому уж до зарезу надо, посидит в карантине.
Иных вариантов просто нет, иначе мы никогда из этой самоизоляции не выйдем. Россия же сейчас - проходной двор.
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