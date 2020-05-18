Цена золота подскочила до уровня 2012 года

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В понедельник, 18 мая, цена тройской унции золота (31,1034768 грамма) выросла до максимального с октября 2012 года уровня. На своем пике показатель за унцию достигал 1775,8 доллара. По информации Reuters, это на 1,11% превышает уровень закрытия предыдущих торгов.

Биржевые аналитики объясняют скачок котировок на золото ухудшением прогнозов по срокам восстановления мировой экономики после завершения пандемии коронавируса. Однако позднее 18 мая котировки пошли вниз.

Старший аналитик Kitco.com Джим Вайкофф сообщил, что это произошло после того, как биотехнологическая компания Moderna Inc. сообщила прессе об успешном завершении первого этапа клинических испытаний разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. Как отметил специалист, падение цен на золото в условиях роста спроса на рисковые активы — это «типично «медвежий» подход к золоту как к «убежищу».

В то же время, пишет Reuters, цена акций компании Moderna резко выросла почти на треть — с 66,69 до 87 долларов.

К вечеру 18 мая стоимость тройской унции золота составляла 1736,8 доллара. Это на 19,5 доллара (или 1,1%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.