]]>
]]>
Главная В мире Новости

В США рассекретили разговоры Ельцина и Клинтона

19:45 20.05.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Материалы по теме:

На сайте президентской библиотеки Билла Клинтона выложены ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным.

В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.

«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто в 2000 г. может стать следующим президентом России, – поделился Ельцин. – К сожалению, на тот момент я не мог найти ни одного кандидата. Наконец, я наткнулся на него, Путина, изучил его биографию, его интересы, его знакомых и так далее. Я узнал, что он надежный человек, который хорошо разбирается в вещах, которые лежат в его сфере ответственности. В то же время он основательный и сильный, очень коммуникабельный. И он может легко налаживать хорошие отношения и контакты с партнерами».

Ельцин выразил уверенность, что Клинтон оценит Путина как «высококвалифицированного партнера».

«Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата [на президентских выборах] в 2000 г. Мы над этим работаем», – отметил первый российский президент. В другом телефонном разговоре с Клинтоном, который состоялся 19 ноября 1999 г., Ельцин подтвердил, что Путин будет его преемником. «Он демократ и хорошо знает Запад», – сказал Ельцин. В свою очередь Клинтон, к тому времени уже встретившийся с премьер-министром Путиным на саммите АТЭС в Окленде, заметил, что тот «очень умен», пишут «Ведомости».

Кроме того, рассекречена запись телефонного разговора Ельцина и Клинтона от 21.09.1993, за 2 недели до обстрела Верховного Совета.

ЕБН: Билл, я решил разогнать ВС, там стало много коммунистов

К: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

ЕБН: Да

К: Это хорошо. США даст вам $2,5 млрд на продолжение реформ. Мы поддерживаем тебя в продолжении реформ (*имеется ввиду приватизация советской госсобственности)

ЕБН: Реформы продолжатся намного быстрее, чем раньше. На моей стороне и интеллигенция. Никакой силы применяться не будет. Пролития крови не будет...

Темы: Борис Ельцин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2020, 01:16
Гость: World - Tоплица

В открытую Россия пока не справиться с делами как того хотелось. только в некоторых областях деятельности. да и то по факту необходимости
Начнет справляться - сам процесс начало - с середины 21 года
21.05.2020, 00:53
Гость: НХ

Ельцин: "На моей стороне и интеллигенция". Да, интеллигенция до сих пор на стороне Ельцина, хотя большинству народа он стал ненавистен как разрушитель и предатель. Потому что интеллигенция "наша" - совсем не наша, а антинародная. До сих пор ходит с промытыми во времена перестройки мозгами и занята поиском и живописанием недостатков СССР и преступлений Сталина. Сравните, что было создано в литературе и кино, архитектуре за первые 30 лет Советской власти, когда интеллигенция страдала от "гнёта тоталитаризма, и 30 лет "свободы и демократии".
21.05.2020, 00:50
Гость: насколько сама КПСС угробила и запустила страну

Ст.6 отменили в 1990 году. Три десятка лет назад! Прикинь, если бы Сталин в 1935 не индустриализацию страны проводил с полным импортозамещением, не воров и безответственных руководителей сажал, как врагов народа, а причитал бы о том, что все негоразды и зависимость СССР - следствие бездарного проигрыша Николаем русско-японской войны 1905 года?
А то, что во времена Брежнева не хватало на всех желающих Жигулей и Вяток-автомат - так со времен Великой Отечественной прошло всего лишь тридцать лет!
Все комментарии (22)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации