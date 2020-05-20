В США рассекретили разговоры Ельцина и Клинтона

19:45

На сайте президентской библиотеки Билла Клинтона выложены ранее не публиковавшиеся расшифровки разговоров бывшего президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным.

В разговоре, состоявшемся 8 сентября 1999 г., Ельцин сообщил Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина, ставшего в августе того года председателем правительства России.

«Мне потребовалось много времени, чтобы обдумать, кто в 2000 г. может стать следующим президентом России, – поделился Ельцин. – К сожалению, на тот момент я не мог найти ни одного кандидата. Наконец, я наткнулся на него, Путина, изучил его биографию, его интересы, его знакомых и так далее. Я узнал, что он надежный человек, который хорошо разбирается в вещах, которые лежат в его сфере ответственности. В то же время он основательный и сильный, очень коммуникабельный. И он может легко налаживать хорошие отношения и контакты с партнерами».

Ельцин выразил уверенность, что Клинтон оценит Путина как «высококвалифицированного партнера».

«Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата [на президентских выборах] в 2000 г. Мы над этим работаем», – отметил первый российский президент. В другом телефонном разговоре с Клинтоном, который состоялся 19 ноября 1999 г., Ельцин подтвердил, что Путин будет его преемником. «Он демократ и хорошо знает Запад», – сказал Ельцин. В свою очередь Клинтон, к тому времени уже встретившийся с премьер-министром Путиным на саммите АТЭС в Окленде, заметил, что тот «очень умен», пишут «Ведомости».

Кроме того, рассекречена запись телефонного разговора Ельцина и Клинтона от 21.09.1993, за 2 недели до обстрела Верховного Совета.

ЕБН: Билл, я решил разогнать ВС, там стало много коммунистов

К: Армия и спецслужбы на твоей стороне?

ЕБН: Да

К: Это хорошо. США даст вам $2,5 млрд на продолжение реформ. Мы поддерживаем тебя в продолжении реформ (*имеется ввиду приватизация советской госсобственности)

ЕБН: Реформы продолжатся намного быстрее, чем раньше. На моей стороне и интеллигенция. Никакой силы применяться не будет. Пролития крови не будет...