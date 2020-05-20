ДНР и ЛНР привели вооружение и технику в боевое состояние

16:21

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приведены в полную боевую готовность.

Как пишет РИА Новости, в боевое состояние были приведены вооружение и техника, личный состав был отозван из отпусков и командировок. Это сделано для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения, из них пятеро детей.

В свою очередь представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий, отметил, что народная милиция ЛНР готова к выполнению любых задач для защиты мирного населения, пишет "Интерфкс".