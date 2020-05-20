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ДНР и ЛНР привели вооружение и технику в боевое состояние

16:21 20.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик приведены в полную боевую готовность.

Как пишет РИА Новости, в боевое состояние были приведены вооружение и техника, личный состав был отозван из отпусков и командировок. Это сделано для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, с 1 мая украинские силовики более 250 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения, из них пятеро детей.

В свою очередь представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий, отметил, что народная милиция ЛНР готова к выполнению любых задач для защиты мирного населения, пишет "Интерфкс".

Темы: Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 19:16
Гость: Русский

...ввиду сложного экономического положения хохляндии, нежелания ЕС и США спасать хохлов,пошли разные разговоры на Западе, мол, надо "вернуть" украину на содержание России. НО НАМ это категорически НЕ НАДО!
Поэтому,чтобы исключить даже малейшие намеки на возврат хохлов и помощь России, нужна НОВАЯ освободительная война ЛДНР против украшки , когда воины ЛДНР остановятся на границах своих областей на дату 2013 года. Только так!
20.05.2020, 19:03
Гость: Тугодумам и драчунам:

Вопрос с Донбассом решается так же легко, как и с Крымом: если право на откол части (в лице хоть Донбасса, хоть Крыма) обладает бОльшей юридической силой, чем право всей Украины на сохранение своей территориальной целостности, то достаточно ткнуть носом Мировое сообщество в этот факт, чтобы оно и само заткнулось, и вразумило угомониться Незалежную. Если же право обособленцев хилее права государственников, то пусть границы возвращаются в рамки доконфликтного состояния. Вот и всё! Неужели за 6 лет грызни мудрено было додуматься до такого элементарного решения проблемы?
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