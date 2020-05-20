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Посольство РФ уличило Bloomberg в подтасовке данных о больничных койках

11:15 20.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Российское посольство в США обвинило агентство Bloomberg в фальсификации информации о мерах правительства РФ против распространения коронавируса. Как заявили в диппредставительстве, американское издание пошло на «неприкрытый подлог» в своей статье How Putinʼs Russia Bungled the Pandemic.

В данной публикации авторы исказили статистику Всемирного банка (ВБ) о числе больничных коек в России и странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Согласно сообщению Bloomberg, в России в 2013 году на одну тысячу жителей приходилось 3,8 больничных койки, а в странах ОЭСР — 8,2.

Однако, данные ВБ говорят ровно о противоположном. Как отметили в посольстве, ложные данные стали основой для вывода о «недостаточном финансировании, незавершенных реформах, необеспеченности лекарствами и медицинским оборудованием».

«Получается, фактически Bloomberg перечислил проблемы стран ОЭСР. Ложь о нашей стране не способна победить пандемию коронавируса. Подобные „фокусы“ псевдоэкспертов по России, которые формируют общественное мнение на Западе о нашей стране, давно уже стали печальной реальностью», — говорится в заявлении диппредставительства.

Посольство потребовало от американского агентства опубликовать опровержение. Позднее Bloomberg внес изменения в данные и в статье появилось пояснение об изменении подписей в графике.

Темы: США, Отношения России и США, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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20.05.2020, 19:20
Гость: Почему не подписали?

все вопросы к Политбюро ЦК КПСС.
20.05.2020, 15:12
Гость: Иван Иваныч

Согласен, принципиально. Нужно давно перестать оправдываться а нападать информационно. Они ведут открытую подрывную деятельность уже внутри России, с опорой на посольство и консульства. А мы все видим в этих свиньях джентельменов. Идиотизм. Политика страуса.
20.05.2020, 15:07
Гость: Иван Иваныч

Ну, в принципе, нет ничего нового. Достоверность запада концентрированно выражена в пробирке Пауэлла, "разорванности Российской экономики", и прочем.
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