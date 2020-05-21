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Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против России

07:51 21.05.2020
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
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Министество иностранных дел Украины подаст в Международный морской трибунал меморадндум против России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Евгения Енина.

Речь идет о конфликте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля нарушили российскую границу и были арестованы российскими пограничниками.

По словам Енина, Украина намерена потребовать от России моральной и материальной компенсации "на максимальном уровне" для моряков с задержанных кораблей.

Украинские моряки с задержанных кораблей были обвинены в незаконном пересечении границы, они были освобождены в сентябре 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Позже Россия также передала Украине и задержанные корабли, после чего Украина обвинила РФ в том, что корабли были возвращены в непотребном состоянии, якобы "россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

Темы: Инцидент в Керченском проливе, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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21.05.2020, 15:27
Гость: Петро

Позорные нытики и жалобщики. Только и знают что ноют, жалуются и клянчат. И это "гордые укры"..."великая нация"? Позорище.
21.05.2020, 15:17
Гость: сутяги

Свидомые хотят жить на судебные иски против России.
21.05.2020, 13:57
Гость: kib

"...и унитазы" ? Укры забыли, что есть видеосъемка перед передачей катеров ?!
Все комментарии (16)
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