Украина подаст в Международный морской трибунал меморандум против России

07:51

Министество иностранных дел Украины подаст в Международный морской трибунал меморадндум против России, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Евгения Енина.

Речь идет о конфликте в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля нарушили российскую границу и были арестованы российскими пограничниками.

По словам Енина, Украина намерена потребовать от России моральной и материальной компенсации "на максимальном уровне" для моряков с задержанных кораблей.

Украинские моряки с задержанных кораблей были обвинены в незаконном пересечении границы, они были освобождены в сентябре 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

Позже Россия также передала Украине и задержанные корабли, после чего Украина обвинила РФ в том, что корабли были возвращены в непотребном состоянии, якобы "россияне поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".