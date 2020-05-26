«Выбьем Россию из партнерства с США»: Украина рвется в космос

Украина пригрозила «выбить» Россию из космических программ США и готова производить двигатели первой ступени, но для этого нужно вложить $30-40 млн



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Украина может стать вместо России участником космических программ США, сейчас Вашингтон активно ищет замену российской стороне – заявил председатель государственного космического агентства Украины Владимир Усов.

По его словам, США могут из-за санкций отказаться от контрактов с РФ, и тогда Украина могла бы производить ракетные двигатели первой ступени – для этой цели нужно вложить $30-40 млн.

Он указал, что украинская и американская ракетные отрасли зависят от российского ракетостроения, чьи двигатели используются на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также ракете среднего класса Antares.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум», - сказал он.

В феврале нынешнего года Исследовательская служба конгресса США сделала вывод, что американская сторона не найдет альтернативу российскому ракетному двигателю РД-180 до 2030 года, сообщает RT.

Как указано в докладе экспертов, США в ближайшие 10 лет не смогут создать свой ракетный двигатель, равный российскому по техническим показателям и уровню надежности.

В ноябре прошлого года издание The National Interest писало, что США все еще не могут избавиться от зависимости от российских ракетных двигателей РД-180, хоть и в последние годы вводят различные ограничительные меры против Москвы.

Журналисты обратили внимание на особую важность, которую космос представляет для американских военных, разведки и экономики страны. В то же время большинство американцев не подозревают, что ВВС страны запускают в космос важные, с точки зрения национальной безопасности, объекты при помощи ракет с российскими двигателями.

Впрочем, уже к 31 декабря 2022 года военные Соединенных Штатов по закону будут обязаны прекратить использование РД-180. В издании считают, что конгресс мудро поступил, решив заменить их американскими аналогами, поскольку тогда Вашингтон сможет избавиться от «опасной зависимости от неприятеля».

Как сообщают журналисты, в США уже отбирают двух поставщиков ракет-носителей американской сборки. В статье назвали это решение очень важным, поскольку оно повлияет на национальную безопасность и на космические запуски.

Вашингтон, предположительно, будет использовать российские двигатели как минимум до 2024 года или даже дольше. В закон могут ввести понятие «альтернативный носитель», если американский не будет готов к 2022 году, и единственными вариантами останутся двигатели российского производства.

Издание призвало Вашингтон не допускать отсрочки, так как дальнейшее промедление, по мнению автора, усиливает позиции Москвы и подрывает национальную безопасность США.

Впрочем, в апреле нынешнего года Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу, сообщал замглавы МИД России Сергей Рябков. Ранее о возможности создания группы также говорил замгоссекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд.

Стоит также отметить, что Украинское предприятие «Южмаш» закупает в России алюминий для производства ракет. Последний контракт с российским ООО «Промышленное обеспечение «Альфа-Металл» был заключен 15 января 2020 года. Согласно мониторингу госзакупок «Прозорро», стороны подписали соглашение на поставку металла на сумму 109,5 млн рублей.

Российская компания должна до 31 декабря поставить в Днепропетровск (современное название - Днепр, но в документах город указан со старым названием) около 88,7 тонны алюминиевого проката. Назначение этой закупки в отчете не раскрывается.

С 2017 года «Южмаш» заключил с российской компанией четыре контракта на поставку алюминия и биметаллических плит, изготовленных из алюминиевого сплава, сообщает портал «Украина.ру». Их общая стоимость - 435 млн рублей.

Как минимум в одном из них алюминий предназначался для производства американских космических ракет, указано в материалах госзакупок. Так, в контракте 2019 года обозначено, что металл должен быть использован для изготовления ракет-носителей Taurus II американской компании Orbital - части американской корпорации Northrop Grumman.

Как прописано в контракте, в соответствии с конструкторской документацией, для производства ракеты нужен именно российский металл, который отвечает стандартам качества, принятым в Российской Федерации.