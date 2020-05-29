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Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

09:45 29.05.2020
Дональд Трамп
Фото с сайта Pixabay.com
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Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий возможности власти по регулированию деятельности социальных сетей.

По данным местных СМИ, журналисты не присутствовали на подписании, сам текст указа пока не опубликован.

Днем ранее социальная платформа микроблогов Twitter пометила два сообщения Трампа как фейковые, что и вызвало ответную реакцию главы государства. Он обвинил платформу в нарушении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы.

После этого Трамп заявил, что введет меры по регулированию соцсетей или вообще может закрыть их, так как они "не дают республиканцам выражать свои взгляды".

"Сложилось ощущение, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - заявил Трамп. 

Крупнейшие интернет-корпорации Twitter, Facebook и Google подвергли критике указ президента, заявив, что он угрожает свободе интернета. В Twitter вообще назвали документ "реакционным и политизированным". По мнению представителей этих компаний, указ Трампа нанесет ущерб интернету и цифровой экономке в целом. 

Темы: Дональд Трамп, Интернет и сети, Социальные сети в мире
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 22:15
Гость: zffsdd

Не пробовали иначе??? Вместо 1 сторона свои доказательства другая свои и все суд из того исходит еще предусмотреть суд ставит вопросы на рсссмотрение не поставленные сторонами и обязан дальше искать истину и прокуратура независима и полновластна как око государево государственноеи в граданском процессе???!!! Тогда и истину не скроешь!!!!! тогда и соцсети всем дадут равные возможности они в ГУЛАГ в лице основателей и управленцев НЕ ХОТЯТ!!!!!!

Или хотя бы право законодательной инициативы группе граждан или Земскому Собору а выборщиков в ГУЛАГ!!!!! и голосование а кандидата а не партию и и ответственность.
29.05.2020, 21:17
Гость: да-да

они же ТВ и СМИ стали зомби для русского народа
29.05.2020, 18:01
Гость: Остап

А если бы Путин издал такой указ?! Ты представляешь? А если бы Лукашенко? Покажи, в чем разница?
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