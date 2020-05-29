Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей

09:45

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий возможности власти по регулированию деятельности социальных сетей.

По данным местных СМИ, журналисты не присутствовали на подписании, сам текст указа пока не опубликован.

Днем ранее социальная платформа микроблогов Twitter пометила два сообщения Трампа как фейковые, что и вызвало ответную реакцию главы государства. Он обвинил платформу в нарушении свободы слова и вмешательстве в президентские выборы.

После этого Трамп заявил, что введет меры по регулированию соцсетей или вообще может закрыть их, так как они "не дают республиканцам выражать свои взгляды".

"Сложилось ощущение, что соцсети полностью заглушили голоса консерваторов. Мы будем жестко регулировать их деятельность или вообще закроем их, так как не можем допустить такое развитие событий", - заявил Трамп.

Крупнейшие интернет-корпорации Twitter, Facebook и Google подвергли критике указ президента, заявив, что он угрожает свободе интернета. В Twitter вообще назвали документ "реакционным и политизированным". По мнению представителей этих компаний, указ Трампа нанесет ущерб интернету и цифровой экономке в целом.