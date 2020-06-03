Пентагон перебросил 1,6 тысячи военных в район Вашингтона

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Более полуторатысяч военнослужащих приведены в повышенную готовность и размещены в непосредственной близости с Вашингтоном.

Как сообщает Reuters, перемещение военных было санкционировано министром обороны США Марком Эспером. Согласно его распоряжению, порядка 1600 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк) были направлены на базы, расположенные близ Вашингтона.

Отмечается, что в связи с волной протестов, прокатившейся по стране в связи с убийством полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, военнослужащие находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но пока не учавствуют в "оборонной поддержке операций гражданских властей".

Волна протестов поднялась неделю назад и началась в Миннеаполисе, где и произошел трагический инцидент. Демонстрации и акции неповиновения, сопровождающиеся погромами и вандализмом, прокатились по всей стране. Администрация президента США Дональда Трампа стремится подавить их силовыми методами. По его словам, он будет задействовать военных, если губернаторы своими силами не справятся с демонстрантами.