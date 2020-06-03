Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 миллионов евро

10:29

Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2" и отсутствие сотрудничества, пишет РИА Новости.

Предполагаемый штраф может составить до 50 миллионов евро, "независимо от последствий, вытекающих из разбирательства по сделке, совершенной без согласия директора UOKiK".

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства "Северного потока — 2" без юридически необходимого разрешения: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

UOKiK сообщил, что в начале 2020-го глава ведомства обратился в "Газпром" с просьбой предоставить документы, имеющие отношение к делу, но не получил их. Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с остальными компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2.

В прошлом году UOKiK также обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро компанию Engie Energy, которая не предоставила ведомству информацию. Участникам разбирательства может грозить штраф в размере до 10% годового оборота компании.