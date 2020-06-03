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Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 миллионов евро

10:29 3.06.2020
Строительство газопровода "Северный поток 2"
Скриншот с YouTube
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Польский антимонопольный регулятор (UOKiK) возбудил дело против "Газпрома" за непредоставление информации в рамках расследования по "Северному потоку — 2" и отсутствие сотрудничества, пишет РИА Новости.

Предполагаемый штраф может составить до 50 миллионов евро, "независимо от последствий, вытекающих из разбирательства по сделке, совершенной без согласия директора UOKiK".

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства "Северного потока — 2" без юридически необходимого разрешения: "Газпрому", Engie Energy из Швейцарии и нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

UOKiK сообщил, что в начале 2020-го глава ведомства обратился в "Газпром" с просьбой предоставить документы, имеющие отношение к делу, но не получил их. Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией "Газпрома" с остальными компаниями, финансирующими строительство Nord Stream 2.
В прошлом году UOKiK также обязал выплатить штраф в 172 миллиона евро компанию Engie Energy, которая не предоставила ведомству информацию. Участникам разбирательства может грозить штраф в размере до 10% годового оборота компании.

Темы: Россия, Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 19:44
Гость: Во как

У бывших военных одна извилина и та от фуражки.
03.06.2020, 18:55
Гость: А как их назвать

негодяи, которые торгуют стратегическим сырьём с врагами России. А куда им деваться, когда свою страну разрушили почти до основания. Если бы не наш газ и нефть, то Европа нищей.
03.06.2020, 18:50
Гость: Пшеки берут пример

с Лукашенко, который возомнил себя пупом вселенной. Такой дурак, который кормит армию, которая не способна отбиться от нато за пять минут, которая этому карлику не нужна вовсе. Вот пример: Германия и Япония сейчас колонии США и не имеют больших армий, им не разрешено. И живут припеваючи, наши туда линяют тьма. Жила бы Белоруссия под зонтиком России и люди жили бы как боши. Дурак, зачем он не напился и все б тогда прошли сомнения. Дурак да ещё того...
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