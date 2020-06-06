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Байден получил нужное число голосов для выдвижения в президенты США

10:57 6.06.2020
Фото со страницы Джо Байдена в соцсети
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил нужное число голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента, которые пройдут в ноябре 2020 года. 

Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. У Байдена сейчас 1 993 голоса, сообщает ТАСС

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.

Темы: США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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06.06.2020, 12:15
Гость: Alex203

А без всех этих "протестов" он не мог набрать голоса?
06.06.2020, 11:14
Гость: Юляша

вороватый злобный трухлявый старикашка...достойная "кандидатура" :)))
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