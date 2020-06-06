Байден получил нужное число голосов для выдвижения в президенты США

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Фото со страницы Джо Байдена в соцсети

Бывший вице-президент США Джозеф Байден получил нужное число голосов делегатов предстоящего национального съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента, которые пройдут в ноябре 2020 года.

Чтобы стать кандидатом в президенты в первом туре голосования, претенденту необходимо заручиться поддержкой 1 991 делегата. У Байдена сейчас 1 993 голоса, сообщает ТАСС.

После выхода из предвыборной гонки демократов сенатора Берни Сандерса 8 апреля у Байдена, по сути, не осталось соперников в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты.