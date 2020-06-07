СМИ: Скрипаль и его дочь переехали в Новую Зеландию под другими именами

15:44

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где начали новую жизнь, пишет издание The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Отец с дочерью переехали в другую страну, прожив до этого более года под прикрытием секретной разведывательной службы МИД Великобритании МИ-6.

Учитывая риски, которым могли подвергнуться Скрипали при переезде в другую страну, их имена были изменены. Кроме того, они получили финансовую помощь для налаживания своей жизни и быта в Новой Зеландии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты британской лаборатории Портон-Даун установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», но где именно было произведено данное вещество и откуда попало на территорию Великобритании, определить не смогли.

Британские власти обвиняли в произошедшем Россию. Москва это обвинение категорически отвергла.