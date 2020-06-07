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СМИ: Скрипаль и его дочь переехали в Новую Зеландию под другими именами

15:44 7.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия переехали в Новую Зеландию, где начали новую жизнь, пишет издание  The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

Отец с дочерью переехали в другую страну, прожив до этого более года под прикрытием секретной разведывательной службы МИД Великобритании МИ-6.

Учитывая риски, которым могли подвергнуться Скрипали при переезде в другую страну, их имена были изменены. Кроме того, они получили финансовую помощь для налаживания своей жизни и быта в Новой Зеландии.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке в Солсбери 4 марта 2018 года. Специалисты британской лаборатории Портон-Даун установили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», но где именно было произведено данное вещество и откуда попало на территорию Великобритании, определить не смогли.

Британские власти обвиняли в произошедшем Россию. Москва это обвинение категорически отвергла.

 

 

Темы: Дело Сергея Скрипаля
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Комментарии читателей
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07.06.2020, 22:59
Гость: кот Матроскин

Юлия Скрипаль - гражданка России. Естественной реакцией МИДа было бы потребовать англичан - первое, предьявить доказательства, что она жива, и, второе, предьявить доказательства, что она хочет там остаться. К сожалению, российские власти не инициативны, и лишь отвечают на действия противника. Будут ждать новой провокации "партнеров", чтобы что-то делать.
07.06.2020, 22:55
Гость: Alex203

"В первом случае - убийство, во втором - покушение на убийство при отягощающих обстоятельствах."
*
Замечательно! Я даже не спрашиваю есть ли по этим делам судебные решения. Но хотя бы следствия есть? А какой то либерал так уверенно вещает словно есть. Недоработка у главврача, по факту ))))
07.06.2020, 22:26
Гость: Мамба

Так поздно уже. И Чепиги, и Мишкины. И Луговые. Им тоже не позавидуешь. Если в России режим сменится, и их выдадут? Там пожизненное. Или этим двоим калекам - лет 25. Не знаю, что может смягчить сотрудничество со следствием. В первом случае - убийство, во втором - покушение на убийство при отягощающих обстоятельствах.
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