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Лукашенко заявил об угрозе спровоцированных побоищ на площадях

15:34 9.06.2020
Фото с сайта president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил о возможности появления групп боевиков, которые могут намеренно спровоцировать «побоище на площади».

«Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно», - отметил Лукашенко.

Лидер Белоруссии также обратил внимание на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением законов и норм морали.

«Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден», - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, угрозы уже поступают и не только людям в погонах.

«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - обратил внимание Президент.

Также он отметил, что подобные события всегда развиваются по заранее продуманному сценарию, а их участники - это всего лишь исполнители, у которых имеются хозяева с деньгами.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашэнка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», - предупредил Лукашенко.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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09.06.2020, 21:34
Гость: ant1949

Лукашенко не устраивает Россию как союзник.
Чтобы устраивал, надо ликвидировать союз, который многовекторный Лукашенко создавал с ЕБН как холявную кормушку .
При Путине попросили взаимности.
Она у Лукашенко в глубоком дефиците, так как тратится по другим векторам.
На время выбороов надо преостановить действие союзного договора, отозвать посла и наблюдать за процессами беспристрастно.
Судя по высказываниям Лукашенко он желает сделать Россию крайней и списать на нее свои проблемы.
09.06.2020, 18:34
Гость: сергей

Лукашкнко сегодня всех устраивает, кроме кремля и США, и ЕС ,и Китай. Народ уго поддержит ,а у остальных недовольных есть шанс ,как и в России себя показать и подготовиться к следуюшим .... выборам.
09.06.2020, 18:26
Гость: Раз Лукашенко заявил,

значит обязательно будут. Рыгорич держит слово
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