Лукашенко заявил об угрозе спровоцированных побоищ на площадях

15:34

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с силовиками заявил о возможности появления групп боевиков, которые могут намеренно спровоцировать «побоище на площади».

«Всего три недели как стартовала эта избирательная кампания, но уже сегодня мы видим, что далеко не все кандидаты в кандидаты намерены пройти этот путь цивилизованно», - отметил Лукашенко.

Лидер Белоруссии также обратил внимание на недопустимость превращения сбора подписей в несанкционированные митинги и массовые мероприятия с нарушением законов и норм морали.

«Допустить нарушения закона нельзя: потом нам придется за это очень дорого заплатить. Вы знаете, как подобная ситуация развивалась в Украине. Поэтому закон и еще раз закон. Он должен быть безукоризненно соблюден», - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, угрозы уже поступают и не только людям в погонах.

«Угрозы сегодня сыплются со всех сторон: в адрес государственных служащих, руководителей участковых комиссий, которые проводили парламентские выборы, в адрес их семей. Со всех сторон угрозы. Это что такое? Я попрошу правоохранительные органы, особенно генерального прокурора, председателя Следственного комитета, министра внутренних дел, обратить на это самое серьезное внимание. Если идут угрозы - это уголовное нарушение, которое преследуется по уголовному праву", - обратил внимание Президент.

Также он отметил, что подобные события всегда развиваются по заранее продуманному сценарию, а их участники - это всего лишь исполнители, у которых имеются хозяева с деньгами.

«Сначала представители ряда инициативных групп злоупотребляют правом на проведение пикетов для раскачивания ситуации и дестабилизации общественно-политической обстановки, потом они сформируют команды и группы боевиков, которые, не исключено, захотят организовать побоище на площади. К этому они и призывают людей. Чему тут удивляться? Чего так все удивляются: "як Лукашэнка адкажа"? Ответ будет один, вы прекрасно понимаете», - предупредил Лукашенко.