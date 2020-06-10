]]>
]]>
Главная В мире Новости

Румыния может признать Россию враждебным государством

08:37 10.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Власти Румынии рассматривают возможность признания России враждебным государством и угрозой для региона, пишет РИА Новости со ссылкой на проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы. 

Отмечается, что высший совет обороны страны, возглавляемый президентом Клаусом Йоханнисом, уже одоблил документ. Он вступит в силу после того, как его поддержат обе палаты парламента. 

"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — в частности, говорится в документе.

Там отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны.

В свою очередь, президент Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами".

"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", — прокомментировал он.

Темы: Россия, Румыния
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.06.2020, 15:47
Гость: stalker

Румынам то что не спится спокойно ? Мы на их территорию не претендуем. А что до наращивания сил и проведения учений, то разве сами они этим же не занимаются вкупе со своими союзниками по НАТО ? Кстати, пора и нам свою доктрину разработать в отношении таких соседей, признав их враждебными по отношению к России государствами. Со всеми вытекающим последствиями. Военными, политическими и экономическими.
10.06.2020, 13:27
Гость: gvozd

верно, но гитлер получил технологию синтетического бензина от сша.. этот бензин и шел в бомберы и танки.
разумеется, румынская нефть была архиважна для гитлера.. до такой степени что германия напала на ссср - результат работы британской разведки убедившей гитлера в том что возникла угроза для нефтяных полей со стороны ссср.
10.06.2020, 12:36
Гость: отблагодарили

Это ответ православной Румынии России за прощение им товарищем Сталиным военных преступлений на оккупированных территориях СССР 1941-1944г.Вождю нужна была дружба народов и мировой социализм,а убитые румынами в СССР граждане не в счет.
Не удивлюсь,если преступления румын до сих пор под секретом.
Все комментарии (14)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации