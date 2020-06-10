Румыния может признать Россию враждебным государством

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Власти Румынии рассматривают возможность признания России враждебным государством и угрозой для региона, пишет РИА Новости со ссылкой на проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы.

Отмечается, что высший совет обороны страны, возглавляемый президентом Клаусом Йоханнисом, уже одоблил документ. Он вступит в силу после того, как его поддержат обе палаты парламента.

"Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря", — в частности, говорится в документе.

Там отмечается, что такая ситуация может негативно отразиться на безопасности страны.

В свою очередь, президент Йоханнис в своей оценке документа указывает, что стратегия нацбезопасности предлагает сделать упор на "комплексное управление рисками и угрозами".

"Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Российской Федерацией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы", — прокомментировал он.