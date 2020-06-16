Северная Корея взорвала офис по межкорейским связям в Кэсоне

10:58

В Северной Корее взрывом было полностью разрушено здание офиса по межкорейским связям в северокорейском городе Кэсоне, сообщает BBC News.

Отмечается, что два дня назад южнокорейская неправительственная организация Choson Exchange получила анонимные электронные письма, в которых сообщалось о том, что "офис по межкорейским связям в Кэсоне неминуемо будет разрушен".

Одновременно с этим отмечается существенное ухудшение отношений между двумя государствами.

Так, генеральный штаб Корейской Народной Армии заявил о возможном возвращении военных КНДР в демилитаризованные зоны в соответствии с соглашением Север-Юг. Отмечается, что отношения между Севером и Югом становятся хуже, в связи с этим армия готовится к "обеспечению надежной военной гарантии любых внешних мер, которые будут приняты партией и правительством".

На минувшей неделе власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом "по всем существующим каналам связи". Это стало ответом на действия активистов из Южной Кореи, которые забросили на территорию Северной Кореи пропагандистские листовки. После чего, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, Ким Е Чжон, предупредила, что Пхеньян может задействовать силовые методы, если Сеул не примет меры в отношении своих активистов.