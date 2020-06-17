Бут и Ярошенко готовы просить США о помиловании для обмена на Уилана

20:07

Осужденные в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании, если будут достигнуты договоренности по их обмену.

"Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны", - сказал их адвокат Алексей Тарасов "Интерфаксу".

Тарасов также сообщил, что пока варианты обмена его подзащитных на Уилана с ним никто не обсуждал.

Виктор Бут в ноябре 2011 года был осужден в США на 25 лет тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготоке к доставке в США крупной партии кокаина.