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Бут и Ярошенко готовы просить США о помиловании для обмена на Уилана

20:07 17.06.2020
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
© KM.RU, Вадим Черноусов
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Осужденные в США россияне Виктор Бут и Константин Ярошенко готовы написать прошение о помиловании, если будут достигнуты договоренности по их обмену.

"Я более чем уверен, что при наличии определенных договоренностей технически осуществить задуманное вполне вероятно. Конечно же, мои клиенты будут с этим согласны", - сказал их адвокат Алексей Тарасов "Интерфаксу".

Тарасов также сообщил, что пока варианты обмена его подзащитных на Уилана с ним никто не обсуждал.

Виктор Бут в ноябре 2011 года был осужден в США на 25 лет тюрьмы за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке FARC.

Летчик Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготоке к доставке в США крупной партии кокаина.

Темы: США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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17.06.2020, 21:02
Гость: Алексей

Уважаемый Госдеп и фиговый президент США.

Я русский, и поэтому виноват. Помилуйте меня потому что мне непонятна ваша страна и чужда культура наживы, лжи, правды денег и насилия обусловленное "моральными ценностями" и постоянном упоминании о боге.
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