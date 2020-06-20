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Кадыров одобрил действия чеченцев во французком Дижоне

07:19 20.06.2020
Беспорядки в Дижоне
Скриншот с YouTube

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил действия представителей чеченской диаспоры во французском городе Дижон.

По словам Кадырова, чеченцы действовали правильно, вступившись за представителя своей диаспоры. Он отметил, что по его мнению, произошедшее не было межэтническим столкновением. 

В своем Telegram-аккаунте он написал о том, что "местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки".

В частности, наркодилеры из Дижона "жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга". В результате молодой человек получил тяжелые травмы. Так как правоохранительные органы власти не отреагировали на произошедшее должным образом, то представители диаспоры "пришли на помощь соплеменнику".

"Лично мое мнение такое – я считаю действия чеченцев правильными. Это не самоуправство! Они сплотились и вышли против сеющих смерть торговцев наркотиками. Уверен, что и самим жителям Дижона порядком надоели эти нелюди, поэтому в соцсетях распространяются видеообращения в поддержку действий чеченцев", - добавил Кадыров.

Беспорядки в Дижоне продолжались несколько дней. Поводом для конфликта между представителями чеченской диаспоры и местными жителями магрибского происхождения стало избиение чеченского подростка. В результате столкновений пострадали несколько человек. Несколько чеченцев были задержаны в минувший четверг.

Темы: Франция, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 12:36
Гость: gvozd

пока вы ждете что бы Кагал вас "защитил" - копыта отбросите.
типично совковая инфантильность, все только Государств делает - потому русские проигрывают даже у себя дома.
все ждут милости Кагала.
20.06.2020, 12:19
Гость: Классно. Может так проще решать пробоемы,

А нас учат чиновники, что если тебя обидели, ограбили то ты должен пойти в полицию или в суд. Все остальные самостоятельные действия караются законом. Так что ты из пострадавших можешь стать обвиняемым.
20.06.2020, 11:39
Гость: Он одобрял

и действия басаева с хаттабом.
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