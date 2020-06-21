Самый «санкционный» бизнесмен России снова угрожает национальной безопасности США

12:19

В американском Конгрессе Евгения Пригожина назвали угрозой для национальной безопасности страны

Фото с сайта riafan.ru

Члены Палаты представителей и Сената США составили проект резолюции, в котором обосновали, за что российский предприниматель Евгений Пригожин попал в список санкций. Зарубежные политики сходятся во мнении, что бизнесмен обладает достаточным влиянием, чтобы представлять серьезную угрозу интересам США в мире. Полный перевод текста резолюции опубликовал портал «Федеральное агентство новостей».

В резолюции говорится, что бизнесмен из Петербурга поддерживал личные связи с президентом Владимиром Путиным, а также является спонсором и покровителем группировки ЧВК «Вагнера» и Агентства интернет-исследований (ИРА). Как заявляют конгрессмены, деятельность данных организаций несет угрозу интересам США в Украине и ряде африканских стран – Сирии, Ливии, Судане и других. Более того, американские политики упомянули, что именно соратники Пригожина могут быть причастны к внутренним конфликтам в стране, в том числе масштабным протестам после убийства полицейскими темнокожего гражданина.

Напомним, что ранее Евгений Пригожин был включен в обновленные санкционные списки США. В них предприниматель, а также связанные с ним компании, попадают уже в четвертый раз. В резолюции конгрессмены обратились к Трампу с призывом ужесточить санкции против Пригожина, а также разработать и строго проконтролировать выполнение стратегии противостояния действиям бизнесмена.

