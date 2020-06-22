Власти Нью-Йорка решили снести памятник Рузвельту

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Руководство Американского музея естественной истории в Нью-Йорке вместе с властями города приняли решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, пишет New York Times.

Памятник, о котором идет речь, расположен у входа в музей и был установлен там в 1940 году. Он состоит из трех элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет идеец, с другой - африканец.

Отмечается, что памятник многие годы становился предметом нападок активистов, считавших его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты исторического наследия.

Однако, в этот раз музей и власти города на фоне расовых акций протеста, приняли решение о демонтаже памятника. По словам мэра города, музей решил убрать статую, так как африканей и индеец представлены в композиции так, как будто они "порабощены и расово неполноценны".

Примечательно, что правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея, также одобрил демонтаж. "Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости", - в частности, заявил он.

Ранее "жертвами" акций протестов, накрывших США после убийства афроамериканца полицейскими, стали памятники Христофору Колумбу, которого обвиняют в геноциде коренного населения Америки, а также культовый фильм "Унесенные ветром" за "романтизацию рабства".