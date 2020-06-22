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Власти Нью-Йорка решили снести памятник Рузвельту

06:57 22.06.2020
Памятник Теодору Рузвельту
Скриншот с YouTube

Руководство Американского музея естественной истории в Нью-Йорке вместе с властями города приняли решение о демонтаже памятника бывшему президенту США Теодору Рузвельту, пишет New York Times.

Памятник, о котором идет речь, расположен у входа в музей и был установлен там в 1940 году. Он состоит из трех элементов: Рузвельт сидит верхом на коне, рядом с лошадью с одной стороны идет идеец, с другой - африканец.

Отмечается, что памятник многие годы становился предметом нападок активистов, считавших его символом колониальной экспансии и расовой дискриминации. При этом музей ранее всегда защищал и сохранял подобные объекты исторического наследия.

Однако, в этот раз музей и власти города на фоне расовых акций протеста, приняли решение о демонтаже памятника. По словам мэра города, музей решил убрать статую, так как африканей и индеец представлены в композиции так, как будто они "порабощены и расово неполноценны".

Примечательно, что правнук Рузвельта, являющийся попечителем музея, также одобрил демонтаж. "Миру не нужны памятники, предметы старины, оставшиеся от прошлого века, которые не отражают ни ценности человека, заслуги которого они хотят отметить, ни ценности равенства и справедливости", - в частности, заявил он.

Ранее "жертвами" акций протестов, накрывших США после убийства афроамериканца полицейскими, стали памятники Христофору Колумбу, которого обвиняют в геноциде коренного населения Америки, а также культовый фильм "Унесенные ветром" за "романтизацию рабства".

Темы: США, Акции протеста и демонстрации в мире, Исторические памятники в мире
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 16:57
Гость: Хмы

Тама человеческие жертвоприношения начались с Чингачгука, Муамара Каддафи, Париса Лумумбы, В.Бута...
22.06.2020, 16:55
Гость: В.В.Познер

«О, тонкая штука! Эк, куда метнул! какого туману напустил! разбери, кто хочет».
22.06.2020, 15:48
Гость: Москва!Звонят колокола.

Этим тучам выпал жребий
Долететь до Moscow City
И пролить воды холодной
На ... разбитое корыто.
Вот уж в мире будет гула!
Москва как лодка утонула
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