В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

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Девятнадцать полицейских пострадали в результате столкновения с местными жителями в немецком Штутгарте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, столкновения с полицейскими начались после того, как они задежали 17-летнего подростка, у которго, предположительно, могли быть наркотики.

Свидетели задержания начали кидать в полицейских камни и бутылки, несколько групп людей устроили погромы на соседних с местом инцидента улицах. В результате пострадали 40 магазинов, 9 из которых подверглись грабежу.

В итоге полиция задержала 24 участников беспорядков, половина из которых имеют гражданство Германии. Отмечается, что в инциденте не было политических мотивов, у подростка, который был задержан, также есть гражданство Германии.