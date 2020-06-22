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В результате погромов в Штутгарте пострадали 19 полицейских

08:32 22.06.2020
Беспорядки в штутгарте
Скриншот с YouTube

Девятнадцать полицейских пострадали в результате столкновения с местными жителями в немецком Штутгарте, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, столкновения с полицейскими начались после того, как они задежали 17-летнего подростка, у которго, предположительно, могли быть наркотики.

Свидетели задержания начали кидать в полицейских камни и бутылки, несколько групп людей устроили погромы на соседних с местом инцидента улицах. В результате пострадали 40 магазинов, 9 из которых подверглись грабежу. 

В итоге полиция задержала 24 участников беспорядков, половина из которых имеют гражданство Германии. Отмечается, что в инциденте не было политических мотивов, у подростка, который был задержан, также есть гражданство Германии.

Темы: Германия, Массовые акции и беспорядки в мире
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Комментарии читателей
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22.06.2020, 13:19
Гость: Енти

муслики сафсем а6арзели в чужой стране!
22.06.2020, 13:09
Гость: Моня

Национальность погромщиков напишите - причем тут гражданство? Паспорт немецкий можно даже горилле дать и в город выпустить на вольные хлеба...
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