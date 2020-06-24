Гражданин России получил первый «золотой паспорт» Черногории

11:18

Международная консалтинговая компания Henley & Partners сообщила, что гражданин России получил первый «золотой паспорт» (выдаются за инвестиции) Черногории.

При этом представители компании отметили, что по программе «Гражданство через инвестиции» уже одобрено несколько заявлений, но выдача паспортов была отложена на фоне закрытия границ из-за COVID-19.

Имя россиянина не называется.

Также в Henley & Partners подчеркнули, что в Черногории запрещено двойное гражданство, но для получающих гражданство по вышеуказанной программе действуют исключение. «Инвесторам и членам их семей не нужно будет отказываться от первоначального гражданства в пользу черногорского, можно будет сохранить оба», - цитирует РБК слова представителя Henley & Partners.

Напомним, программа «Гражданство через инвестиции» была запущена в ноября прошлого года. Для получения паспорта необходимо инвестировать в недвижимость Черногории от 250 тыс. евро (на севере страны) и от 450 тыс. евро (на юге, береговой линии и Подгорице). Также нужно сделать благотворительный взнос в размере 100 тыс. евро.