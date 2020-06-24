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Гражданин России получил первый «золотой паспорт» Черногории

11:18 24.06.2020
Фото с сайта pixabay.com

Международная консалтинговая компания Henley & Partners сообщила, что гражданин России получил первый «золотой паспорт» (выдаются за инвестиции) Черногории.

При этом представители компании отметили, что по программе «Гражданство через инвестиции» уже одобрено несколько заявлений, но выдача паспортов была отложена на фоне закрытия границ из-за COVID-19.

Имя россиянина не называется.

Также в Henley & Partners подчеркнули, что в Черногории запрещено двойное гражданство, но для получающих гражданство по вышеуказанной программе действуют исключение. «Инвесторам и членам их семей не нужно будет отказываться от первоначального гражданства в пользу черногорского, можно будет сохранить оба», - цитирует РБК слова представителя Henley & Partners.

Напомним, программа «Гражданство через инвестиции» была запущена в ноября прошлого года. Для получения паспорта необходимо инвестировать в недвижимость Черногории от 250 тыс. евро (на севере страны) и от 450 тыс. евро (на юге, береговой линии и Подгорице). Также нужно сделать благотворительный взнос в размере 100 тыс. евро.

Темы: Россия, Черногория
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.06.2020, 13:48
Гость: Другое дело!

Ну вложился , зачем-то, гражданин России в Черногорскую недвижимость. Возможно это выгодно. Гражданство при чем ?
Хотя, возможно, Черногория не выдает своих граждан в связи с уголовными делами на исторической родине нового гражданина.
ТОГДА ДРУГОЕ ДЕЛО...
24.06.2020, 13:46
Гость: Мичман

Интересно с каких стран есть ещё желающие купить такой паспорт
24.06.2020, 13:43
Гость: Massachusetts

Любить нужно и уважать свою семью, и не понятно почему путают любить Россию и ее правителями они никого за людей не считают.
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