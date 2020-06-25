США ликвидировали лидера сирийской «Аль-Каиды»

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В ходе американской спецоперации был уничтожен фактический лидер террористической группировки «Хурас ад-Дин» (сирийский филиал запрещенной в России «Аль-Каиды») Халед Арури. Операция проходила в Идлибе, пишет The New York Times.

По информации издания, Арури был ранен еще восемь дней назад в результате авиаударов сил международной антитеррористической коалиции. Для ликвидации боевика была применена «ракета секретной разработки».

Речь идет об измененной ракеты класса «воздух-поверхность» Hellfire с кинетическими поражающими элементами. На ней была установлена головная часть без взрывчатых веществ с инертной боеголовкой. В итоге вместо взрыва верхняя часть машины Халеда аль-Арури была снесена десятками килограммов металла.

«Если он не погиб от удара этим высокоскоростным снарядом, его несомненно уничтожил другой "заряд" ракеты: шесть установленных внутри длинных лезвий, которые "раскрылись" за несколько секунд до удара и разрезали все на своем пути», — пишет издание.

Отмечается, что пуск ракеты был произведен с беспилотника.

Иорданец Халед Арури был заместителем и при этом зятем Абу Мусаба аз-Заркави — основателя «Аль-Каиды» в Ираке. Из нее затем образовалась террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России). Халед Арури укрывался в Сирии с 2015 года.