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Министр финансов Эстонии потребовал отставки президента страны

07:45 26.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме потребовал отставки действующего президента страны Керсти Кальюлайд, сообщает "Интерфакс".

Причиной столь серьезных разногласий между министром и главой государства стал отказ последней подписать принятые парламентом поправки в закон "О дипломатической службе". По мнению Хельме, президент превысила свои полномочия.

"Вето на законы, базирующееся на политических аргументах, не является одним из ее прав", - заявил он, добавивив, что Кальюлайд "злоупотребляет властью и нарушает конституцию".

В минувший четверг президент Эстонии отказалась подписывать принятые парламентом поправки в законопроект, сославшись на то, что они противоречат Конституции страны. В частности, речь идет о той части закона, которая регулирует социальные гарантии, предусмотренные для супругов находящихся на дипломатической службе сотрудников.

Так, социальные гарантии в документе предложено предоставлять только супругам, находящимся в браке на основании закона "О семье" и не распространяются на партнеров, зарегистрированных в соответствии с законом "О совместном проживании", регулирующим отношения в однополых семьях.

"Прошу парламент вновь рассмотреть их и привести закон в соответствие с нашей Конституцией", - заявила Кальюлайд.

Темы: Эстония
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.06.2020, 16:50
Гость: карла 12

Это пляж курляндский с хуторами, которые купил Петр 1 у шведов.
26.06.2020, 16:05
Гость: Истония

это где?
26.06.2020, 14:17
Гость: Кукейнос

Так справедливее. Согласен.
Все комментарии (8)
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