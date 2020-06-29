В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти

14:15

Крупнейшие нефтяные компании Китая обсуждают возможность формирования группы для совместных закупок углеводородного сырья, в том числе у России, пишет ТАСС.

Корпорации China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group прорабатывают детали плана, который в идеале позволит им облегчить участие в закупках нефти на спотовом рынке и упрочить свои позиции за счет консолидации ресурсов.

Отмечается, что предварительный план нашел поддержку правительства КНР и соответствующего отраслевого регулятора.

Будущее объединение начнет с подачи коллективных заявок на приобретение нефти российских и африканских марок. Участники будущей группы контролируют перерабатывающие предприятия, импортирующие более 5 млн баррелей нефти в сутки. Это почти пятая часть совокупной добычи стран ОПЕК.

Если подобная группа будет сформирована, то китайские корпорации могут превратиться в крупнейшего покупателя углеводородного сырья в мире.

Планируется, что, китайская сторона может попытаться опробовать свой план уже в июле. Речь идет о заявках на закупку сырья российского сорта ESPO (трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" - ВСТО). В дальнейшем в случае успеха китайские корпорации могут допустить в состав группы предприятия, не принадлежащие государству.