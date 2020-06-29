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В Польше пройдет второй тур президентских выборов

09:55 29.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В Польше будет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, пишет "Интерфакс".

Президентские выборы в Польше прошли в минувшее воскресенье. По итогам обработки 87,16% бюллетеней действующий президент Анджей Дуда набрал 45,24% голосов.

Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 28,92%. 

Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.

Темы: Польша, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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29.06.2020, 12:46
Гость: Снур

С вашим носатым клоуном зеликом вообще НИКТО не сравнится :)))
29.06.2020, 11:55
Гость: Вот именно

Обнули себе свой срок, и чихай на всех!!!
29.06.2020, 10:45
Гость: Разве

их выборы сравнятся с нашим обнулением?
Все комментарии (4)
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