В Польше пройдет второй тур президентских выборов
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В Польше будет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, пишет "Интерфакс".
Президентские выборы в Польше прошли в минувшее воскресенье. По итогам обработки 87,16% бюллетеней действующий президент Анджей Дуда набрал 45,24% голосов.
Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 28,92%.
Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.