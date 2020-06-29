В Польше пройдет второй тур президентских выборов

09:55

В Польше будет второй тур президентских выборов, так как ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов, пишет "Интерфакс".

Президентские выборы в Польше прошли в минувшее воскресенье. По итогам обработки 87,16% бюллетеней действующий президент Анджей Дуда набрал 45,24% голосов.

Кандидат от оппозиционной "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 28,92%.

Явка составила почти 63%, что является одним из самых высоких показателей за историю выборов в Польше.

Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.