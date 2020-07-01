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Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных

14:39 1.07.2020
Дональд Трамп © KM.RU, Стоп-кадр видео
Стоп-кадр видео

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, накануне министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили Трампу план по передислокации и тот его одобрил, пишет РИА Новости.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", — заявил Хоффман.

В ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. При этом Польша еще в 2018 году выразила готовность разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и взять на себя соответствующие расходы — полтора-два миллиарда долларов. 

Темы: Дональд Трамп, Германия, Военно-политический блок НАТО
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Комментарии читателей
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01.07.2020, 20:52
Гость: :)

Ты наводишь окно Овертона: отвлекаешь внимание народа побасенками об американцах и Госдепе, в то время как в России исполняют германский план Ост. Тем же самым занимаются власовцы у власти - их СМИ уже 20 лет вопят про таких сяких англосаксов, и при этом Единая Россия подписала соглашение о сотрудничестве с политической партией, созданной в Австрии гитлеровскими эсэсовцами, которые сбежали в Австрию из Германии в конце войны.
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Половина белых американцев -это этнические немцы (около 50 миллионов, что близко к числу этнических немцев в Германии), в числе которых сотни тысяч потомков гитлеровских нацистов,боготворящих Гитлера. США и Германия -это одна Дойче-страна,расположенная на по двум сторонам океана. Этнический немец Трамп марширует на ежегодном параде немецкой гордости в Нью-Йорке.Трамп с начала прихода к власти заговорил о выводе американских военных баз из Германии.При этом Трамп лично должен два миллиарда доллвров германскому Дойче Банк.Кто платит за музыку,тот ее и Дойче заказывает.
01.07.2020, 20:21
Гость: В Калининграде

я был. Это гвоздь в крышку гроба западлатых.
01.07.2020, 20:20
Гость: :)

Сап - это твое заболевание, а не мое. Последователь плюется оскорблениями, используя несуразные ссылки на Википедию. Значит правда прогерманские глазки колет.
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