Трамп утвердил план вывода из Германии 9,5 тысячи военных

14:39

Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии девяти с половиной тысяч американских военнослужащих.

Как заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, накануне министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли представили Трампу план по передислокации и тот его одобрил, пишет РИА Новости.

"Предложение, которое было одобрено, не только соответствует директиве президента, оно также усилит сдерживание России, даст заверения союзникам, улучшит стратегическую гибкость и оперативную гибкость США в Европе", — заявил Хоффман.

В ближайшее время Эспер и Милли проведут в профильных комитетах конгресса брифинги на эту тему.

Ранее Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. При этом Польша еще в 2018 году выразила готовность разместить на своей территории американскую бронетанковую дивизию и взять на себя соответствующие расходы — полтора-два миллиарда долларов.