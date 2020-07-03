Администрация Трампа оплатила виртуальную «стену» на границе с Мексикой

17:01

В СМИ появилась информации о том, что администрация Трампа оплатила постройку виртуальной «стены» между США и Мексикой.

Как сообщает Engadget, строительством займется компания Anduril Industries (принадлежит Палмеру Лаки, основатель Oculus), которая получила 5-летний контракт на сотни миллионов долларов.

Стена будет представлять собой сотни вышек наблюдения с алгоритмами искусственного интеллекта. Специальные датчики и камеры наблюдения будут выявлять подозрительные объекты около границы, например, людей или транспортные средства.

Электричество данная виртуальная «стена» будет получать от солнечных батарей, которые должны обеспечить непрерывную работу всего оборудования.

Строительство стены должно закончиться к 2022 году.

Предполагается, что вышки позволят улучшить борьбу с криминальными сетями, занимающимися незаконной трансграничной деятельностью.