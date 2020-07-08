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Аннексия или переговоры: перед Израилем стоит мучительный выбор

17:33 8.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

В ближайшее время правительству этой страны предстоит предпринять шаги, способные поставить под угрозу мирное решение палестинской проблемы

Как сообщается, Ватикан прибег к крайне неординарному для себя шагу: "на ковер" были вызваны послы Соединенных Штатов и Израиля в связи с планами правительства еврейского государства объявить об аннексии спорных территорий Западного берега реки Иордан.

Впрочем, как мы знаем, Израиль называет это иначе: распространение суверенитета государства на 30,3 процентов "библейских" Иудеи и Самарии, где в настоящее время проживают около полумиллиона поселенцев, граждан Израиля, на т.н. оккупированных в ходе Шестидневной войны 1967 года территориях.

Дата 1 июля, когда премьер-министр Нетаньяху торжественно обещал сделать объявление в Кнессете о начале процедуры отторжения земель, перевода поселений под юрисдикцию Государства Израиль, миновала, а воз, как говорится, и ныне там. Главная причина, чем вызвана задержка, конечно же, заключается в позиции Белого Дома, администрация которого так и не определилась: каким образом реализовать свой "мирный план", чтобы и волки были сыты, и овечки целы.

Отмашка Израилю не дана. Карты разграничения "зон влияния" с палестинцами не готовы (это и в самом деле очень непростая задача, поскольку на столе перед планировщиками лежит лоскутное одеяло). Мало кто из международного сообщества приветствует инициативу израильского премьера, ООН, в целом, и Лига арабских государств - против.

Да еще в тот момент, когда весь мир занят борьбой не на жизнь, а на смерть с пандемией коронавируса. Последний, кто в телефонном разговоре прямо указал Нетаньяху на недопустимость аннексии, был глава правительства Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, аннексия станет серьезным нарушением международного права и будет "противоречить долгосрочным интересам Израиля". Ситуация патовая.

Итак, согласно заявлению пресс-службы Святого Престола, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин встретился с послом США Каллистой Гингрич и послом Израиля Ореном Дэвидом, по отдельности. Встречи, как сказано, были организованы «для того, чтобы выразить обеспокоенность Святого Престола в отношении возможных односторонних действий, которые могут поставить под угрозу поиск мира между израильтянами и палестинцами».

При этом в заявлении подчеркивается, что Государство Израиль и Государство Палестина имеют право на существование и жизнь в мире и безопасности в рамках международно-признанных границ. Как известно, "государством" Палестинская автономия была признана Ватиканом еще в феврале 2013 года.

Возможно, встречи госсекретаря Ватикана с послами Израиля и США могут показаться формальностью. Однако нельзя не признать, что произошли они крайне своевременно. Еще есть шанс запустить механизм прямых переговоров (к этому готовы сейчас после многих лет проволочек и палестинцы).

К тому же, дабы разрядить обстановку, министр обороны Бени Ганц передал американским дипломатам, что 1 июля не является «священной датой», и что аннексия может подождать, пока Израиль не справится с новой вспышкой пандемии.

Собственно говоря, и половина израильтян, согласно опросам, вовсе не считает аннексию приоритетом коалиционного правительства. К тому же популярность самого премьера упала до рекордно низкого уровня из-за неспособности справиться с коронавирусом, хотя его руководство право-религиозным лагерем сомнению пока не подвергается.

Интересна в этой связи позиция израильских военных, на которых ляжет основная тяжесть реализации акции по "распространению суверенитета". Они, безусловно, претворят в жизнь политическую волю правительства и Кнессета. Вместе с тем, нельзя не учитывать настроений среди генералитета.

В частности, популярный в Армии Обороны Израиля генерал-майор в отставке Яир Голан, бывший заместитель начальника Генштаба и командующий Северным военным округом, говорит, что аннексия поставит под угрозу сионистскую мечту и превратит Израиль в государство апартеида. Он считает, что израильтянам нужна сделка не с администрацией США, а с палестинцами.

Один в поле не воин, известно. Однако, похоже, что подобные настроения разделяет не он один, а многие боевые офицеры и сотрудники израильских спецслужб, не понаслышке знающие, к каким последствиям могут привести ошибки политического руководства. Впереди - момент истины.

Автор - Валерий Рубин, Израиль

Темы: Израиль, Палестино-израильский конфликт, Территориальные споры в мире
Источник: Новые известия
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 19:40
Гость: Skeptik

Заберем все наше,
вернемся к исторической справедливости 17 го века
Мешает нам только гарант
08.07.2020, 19:38
Гость: Skeptik

С закатом США и ЕС государство Израиль не имеет будущего!
Его рынки сбыта на западе, гигантская помощь идет с запада!
Гарантия безопасности запад!
Сатанисты (банкстеры) скрываются за образом евреев,
хотя сами таковыми не являются
Евреи являются своеобразным козлом отпущения для сатанистов.
Многие евреи начинают это понимать, собственно статья об этом.
Именно сатанисты Запада финансировали великого Адика,
финасировали и вооружали арабов, палестинцев.
Особенно во времена Обамы.
Сатанисты же остаются в тени и публика их не видит.
Евреям надо молиться на националистов Европы, только они являются гарантией их безопасности.
Сатанисты сдадут их арабам!
08.07.2020, 19:11
Гость: Киевский

А чем евреи хуже вас,вы куски от соседей откусываете и им значит можно
Плюс если верить официальной историографии ,арабы там в тех местах явно гости .
Так шо в полную гавань они земли возвращают )))
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