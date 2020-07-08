Аннексия или переговоры: перед Израилем стоит мучительный выбор

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В ближайшее время правительству этой страны предстоит предпринять шаги, способные поставить под угрозу мирное решение палестинской проблемы

Как сообщается, Ватикан прибег к крайне неординарному для себя шагу: "на ковер" были вызваны послы Соединенных Штатов и Израиля в связи с планами правительства еврейского государства объявить об аннексии спорных территорий Западного берега реки Иордан.

Впрочем, как мы знаем, Израиль называет это иначе: распространение суверенитета государства на 30,3 процентов "библейских" Иудеи и Самарии, где в настоящее время проживают около полумиллиона поселенцев, граждан Израиля, на т.н. оккупированных в ходе Шестидневной войны 1967 года территориях.

Дата 1 июля, когда премьер-министр Нетаньяху торжественно обещал сделать объявление в Кнессете о начале процедуры отторжения земель, перевода поселений под юрисдикцию Государства Израиль, миновала, а воз, как говорится, и ныне там. Главная причина, чем вызвана задержка, конечно же, заключается в позиции Белого Дома, администрация которого так и не определилась: каким образом реализовать свой "мирный план", чтобы и волки были сыты, и овечки целы.

Отмашка Израилю не дана. Карты разграничения "зон влияния" с палестинцами не готовы (это и в самом деле очень непростая задача, поскольку на столе перед планировщиками лежит лоскутное одеяло). Мало кто из международного сообщества приветствует инициативу израильского премьера, ООН, в целом, и Лига арабских государств - против.

Да еще в тот момент, когда весь мир занят борьбой не на жизнь, а на смерть с пандемией коронавируса. Последний, кто в телефонном разговоре прямо указал Нетаньяху на недопустимость аннексии, был глава правительства Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, аннексия станет серьезным нарушением международного права и будет "противоречить долгосрочным интересам Израиля". Ситуация патовая.

Итак, согласно заявлению пресс-службы Святого Престола, государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин встретился с послом США Каллистой Гингрич и послом Израиля Ореном Дэвидом, по отдельности. Встречи, как сказано, были организованы «для того, чтобы выразить обеспокоенность Святого Престола в отношении возможных односторонних действий, которые могут поставить под угрозу поиск мира между израильтянами и палестинцами».

При этом в заявлении подчеркивается, что Государство Израиль и Государство Палестина имеют право на существование и жизнь в мире и безопасности в рамках международно-признанных границ. Как известно, "государством" Палестинская автономия была признана Ватиканом еще в феврале 2013 года.

Возможно, встречи госсекретаря Ватикана с послами Израиля и США могут показаться формальностью. Однако нельзя не признать, что произошли они крайне своевременно. Еще есть шанс запустить механизм прямых переговоров (к этому готовы сейчас после многих лет проволочек и палестинцы).

К тому же, дабы разрядить обстановку, министр обороны Бени Ганц передал американским дипломатам, что 1 июля не является «священной датой», и что аннексия может подождать, пока Израиль не справится с новой вспышкой пандемии.

Собственно говоря, и половина израильтян, согласно опросам, вовсе не считает аннексию приоритетом коалиционного правительства. К тому же популярность самого премьера упала до рекордно низкого уровня из-за неспособности справиться с коронавирусом, хотя его руководство право-религиозным лагерем сомнению пока не подвергается.

Интересна в этой связи позиция израильских военных, на которых ляжет основная тяжесть реализации акции по "распространению суверенитета". Они, безусловно, претворят в жизнь политическую волю правительства и Кнессета. Вместе с тем, нельзя не учитывать настроений среди генералитета.

В частности, популярный в Армии Обороны Израиля генерал-майор в отставке Яир Голан, бывший заместитель начальника Генштаба и командующий Северным военным округом, говорит, что аннексия поставит под угрозу сионистскую мечту и превратит Израиль в государство апартеида. Он считает, что израильтянам нужна сделка не с администрацией США, а с палестинцами.

Один в поле не воин, известно. Однако, похоже, что подобные настроения разделяет не он один, а многие боевые офицеры и сотрудники израильских спецслужб, не понаслышке знающие, к каким последствиям могут привести ошибки политического руководства. Впереди - момент истины.

Автор - Валерий Рубин, Израиль