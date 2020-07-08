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Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

08:08 8.07.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Данная резолюция была внесена на обсуждение Бельгией и Германией. Отмечается, что все остальные члены СБ ООН проголосовали за документ. Предлагалось, что работа обсуждаемых погранпереходов будет продлена на год - до 10 июля 2021 года.

С 2014 года на границе Сирии и соседних государств, и в первую очередь на границе с Турцией, через линии фронта действовал режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале 2020 года Россия, Китай и Сирия выступили за сокращение количества пунктов пропуска до двух и продление действия данного механизма на полгода. Авторами резолюции тогда также выступили Бельгия и Германия. При этом сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.

По словам российского постпреда Василия Небензя, Россия собирается внести в Совбез свой проект резолюции, который оставляет только один КПП — "Баб Аль-Хава" — для доставки помощи на границе Сирии и Турции.

Темы: Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 15:26
Гость: Петроф

"При этом сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ" - автор сам и должен дать пояснение этому его утверждению, поскольку в контексте заметки это и является определяющим.
08.07.2020, 13:30
Гость: Иван Иваныч

Молодцы! Наши и китайцы. Не были бы китайцы хитрож.... азиатами, не склонными к риску, мы бы таких дел наворочали. И Тайвань бы Китай забрал, и мы, то что нам принадлежит. И запад на колени поставили.
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