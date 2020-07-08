Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии

08:08

Россия и Китай наложили вето в СБ ООН на проект резолюции, которая продлевает работу двух погранпереходов на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Данная резолюция была внесена на обсуждение Бельгией и Германией. Отмечается, что все остальные члены СБ ООН проголосовали за документ. Предлагалось, что работа обсуждаемых погранпереходов будет продлена на год - до 10 июля 2021 года.

С 2014 года на границе Сирии и соседних государств, и в первую очередь на границе с Турцией, через линии фронта действовал режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и пограничные пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамта.

В начале 2020 года Россия, Китай и Сирия выступили за сокращение количества пунктов пропуска до двух и продление действия данного механизма на полгода. Авторами резолюции тогда также выступили Бельгия и Германия. При этом сокращение числа погранпереходов крайне не устраивает западных партнеров по СБ.

По словам российского постпреда Василия Небензя, Россия собирается внести в Совбез свой проект резолюции, который оставляет только один КПП — "Баб Аль-Хава" — для доставки помощи на границе Сирии и Турции.