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Бразильские журналисты подадут в суд на президента страны

08:38 8.07.2020
Жаир Болсонару
Скриншот с YouTube

Бразильская ассоциация прессы (ABI) объявила о намерении подать в суд президента страны Жаира Болсонару, сообщает РИА Новости.

В ассоциации заявили, что Болсонару подверг риску заражения коронавирусом журналистов на пресс-конференции, в ходе которой объявил, что болен COVID-19.

В минувший вторник Болсонару собрал журналистов, чтобы сообщить о том, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Президент лично вышел к журналистам, и хотя он, как и репортеры, использовали защитные маски, однако дистанция между людьми не соблюдалась. 

В конце общения Болсонару отошео от журналистов на несколько метров и снял маску с лица, чтобы продемонстрировать свое хорошее самочувствие. 

"Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей", - заявили в Ассоциации, добавив, что он "нарушил рекомендованный врачами режим изоляции", пригласил представителей СМИ, чтобы "лично проинформировать их" о заражении, утверждается в заявлении.

Тем самым президент страны нарушил две статьи уголовного кодекса, что может повлечь за собой тюремное заключение и штраф. В итоге Ассоциация решила подать иск в верховный суд на президента. 

Шестидесятипятилетний Болсонару активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Он выступает за необходимость "вертикальной изоляции", при которой должны оставаться дома только граждане из группы риска и старше 60 лет.

Ранее он заявлял, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь "небольшим гриппом".

Темы: Коронавирус, Бразилия, СМИ в мире, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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08.07.2020, 12:21
Гость: круто

демократия.
08.07.2020, 10:31
Гость: Шило

Так, всех в Сибирь, снег убирать, медведев пасти! Ишь, чо удумали!? Мы им устроим карнавал в ватниках и валенках!
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