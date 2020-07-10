Санкции в адрес литовского бизнеса спровоцируют остановку финансового транзита в балтийское государство

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В среду, 8 июля, комиссия по теле- и радиовещанию литовского Сейма решила запретить трансляцию пяти передач RussiaToday

Литовский парламент счел, что данные программы связаны с известным журналистом Дмитрием Киселевым, находящимся под санкциями ЕС.

Новый «запрет» Сейма стал резонансным событием, не оставшимся без комментариев российских парламентариев. Так, депутат Государственной думы Алексей Чепа заявил, что России необходимо дать «предельно жесткий ответ» на участившиеся русофобские выпады литовской стороны. Нужно действовать экономическими методами, а именно ввести запрет на деятельность литовских предприятий в России, наложив арест на их банковские счета.

На аналогичной позиции стоят член Парламентского комитета по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко и депутат нижней палаты российского парламента Виталий Милонов. Позже эта же точка зрения была поддержана в экспертном сообществе.

Для того чтобы узнать подробности о возможных санкциях, журналисты «Экспресс газеты» решили поговорить с руководителем центра политэкономических исследований Василием Колташовым, объяснившим, что вводить экономические меры воздействия на правительство Литвы необходимо как можно скорее.

По оценке Колташова, бизнес прибалтийских стран должен ценить участие российского капитала в экономике их стран, во взаимовыгодной торговле. Именно на последнем факторе выстраивается экономическая доктрина России.

Однако и внешнеполитическую сторону вопроса нельзя сбрасывать со счетов. В данном случае речь идет о русофобской риторике Литвы, заметно усилившейся в последние годы. Такая политика уже привела к сокращению финансового транзита из России. В этой связи Москва вполне может рассматривать литовские предприятия как происходящие из недружественной страны. Эксперт считает, что жесткие меры экономического воздействия на литовский бизнес могли бы быть оправданы.

«Нынешняя администрация Литвы трезветь не хочет. Потому что она не самостоятельна. Но общество должно взглянуть на политику страны совершенно по-другому. Находясь в лоне евразийско-европейского союза, будучи в удобном положении, они процветают только благодаря посредничеству в балтийской торговле. Непонятно, зачем литовцы делают все, чтобы движение товаров и капиталов в их сторону прекратилось», — подчеркивает экономист.

Здесь же необходимо учитывать, что Литва живет во многом благодаря транзитной и посреднической торговле, в силу своего географического положения между условными Западом и Востоком. В этой ситуации у России есть действенные механизмы воздействия на литовскую «элиту», поскольку она является неотъемлемым звеном в большой экономической цепи.

Ранее в интервью РИА Новости Виталий Милонов высказал предложение о введении для литовского бизнеса специальных пошлин на переводы между банковскими системами, чтобы прекратить вливание заработанных в России средств на проекты, направленные против нашей же страны.