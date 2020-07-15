Польский выбор: националисты против либеральных фанатов ЛГБТ

Среди польских «западников» произошел жестокий раскол. При определенном стечении обстоятельств победа Дуды может оказаться пирровой

12 июля 2020 года прошел второй тур выборов президента Польши. Главой государства с минимальным перевесом был снова избран действующий президент Анджей Дуда. Он набрал 51,03% голосов против 48,97% у его конкурента Рафала Тшасковского.

Оба кандидата – ярые западники (западничество – вообще главенствующий тренд в польской политике после выхода из состава соцлагеря), но достаточно разные.

Выходец из «Права и справедливости» Дуда, и так представлявший консервативные слои польского общества, накануне выборов «поправел» еще сильнее. Так, вопреки западному неолиберальному мейнстриму, Дуда подверг ожесточенной критике ЛГБТ, назвав их идеологию «опаснее коммунизма». Он также предложил внести в конституцию Польши запрет на однополые усыновления.

Кроме того, перед вторым туром Дуда перешел в политическую атаку на украинский нацизм. Он вспомнил о Волынской резне, причем территорию современной Западной Украины назвал «Восточной Малопольшей».

Старания Дуды принесли определенный эффект. Еще незадолго до второго тура социологи не могли дать однозначный ответ, кто из кандидатов станет победителем. Некоторые даже отдавали пальму первенства Тшасковскому.

Однако в конечном итоге к Дуде перешли более половины избирателей, голосовавших в первом туре за правого кандидата Кшиштофа Босака, а также значительная доля избирателей Владислава Косиняка-Камиша. Дуда получил, пусть и не самую убедительную, но победу и продолжит теперь политику, которую некоторые называют «консервативной революцией».

Однако при определенном стечении обстоятельств победа Дуды может оказаться пирровой. Ориентированные на Западную Европу и демпартию США польские либералы формально проиграли, но их результат оказался весьма весомым. Более того, Тшасковский выиграл в большинстве воеводств, в крупных городах, среди молодежи и образованных слоев населения.

Дуда же лидировал в восточных воеводствах, среди жителей небольших городков и сел, аграриев, людей старшей возрастной группы, а также поляков, имеющих среднее образование или степень бакалавра. И теперь уверенно предсказать, каков будет результат парламентских выборов 2023 года – наверняка нельзя.

Пока же политика Польши принципиально не изменится. Официальная Варшава будет поддерживать теплые отношения с командой Дональда Трампа, критиковать Брюссель и оказывать давление на Киев, выкачивая с Украины по возможности рабочую силу. Сохранится и иррационально русофобский исторический дискурс.

В то же самое время, если следующим президентом США будет избран представитель демократов, то отношения у Вашингтона с Варшавой окажутся не самыми лучшими.

Однако все это – частности. Гораздо драматичней то, что в польском обществе произошел сильный раскол. Почти 50% поляков готовы отказаться от традиционной идентичности и традиционных ценностей в угоду неолиберальному дискурсу и преклонению перед меньшинствами. Чуть более 50% настроены резко консервативно, отрицая идеологию глобализма и осуждая предоставление эксклюзивных прав ЛГБТ.

При этом подобная ситуация (пусть, может, и не столь ярко выраженная) характерна теперь для многих западных стран. Вот только, в отличие от Польши, абсолютное большинство европейских консерваторов небезосновательно видят потенциального союзника в России. Так обстоят дела во Франции, Венгрии, Германии, Австрии, Италии.

И если польские консерваторы не осознают этот очевидный факт, то уже скоро их будет ожидать маргинализация, забвение и политическая гибель. Ведь неолиберальный дискурс уже давно стал «мейнстримом» западной цивилизации. ЛГБТ и мигранты превращаются в обязательное условие для тех, кто усиленно желает почувствовать себя частью западного мира...