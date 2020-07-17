В Израиле предложили отправлять африканских беженцев в Чечню и Дагестан=

19:43

В Израиле считают, что страна слишком мала, чтобы держать у себя беженцев из Африки. Для их временного размещения перед депортацией на родину было предложено построить реабилитационные центры в российских республиках Северного Кавказа, в том числе в Чечне и в Дагестане.

С такой инициативой выступила израильская общественная организация Шах-Даг. По её данным, на территории Израиля сейчас находятся около 150 тысяч африканских беженцев, прибывших в основном из Египта. Отмечается, что для страны с населением в 7,5 млн человек их количество велико. Кроме того, африканцы оказывают влияние на демографическую обстановку, создавая угрозу еврейскому государству, пишет News.ru.

Представитель организации Шах-Даг Барух Ливиев обратился к лидерам пяти субъектов с таким предложением, указав, что Израиль возьмёт на себя все затраты.

В 2018 году Израиль договорился с ООН об отправке части африканских беженцев в страны Запада. В соответствии с договорённостями, за пять лет Израиль должны были таким образом покинуть свыше 16 тысяч беженцев.