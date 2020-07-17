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В Израиле предложили отправлять африканских беженцев в Чечню и Дагестан

19:43 17.07.2020
Фото с сайта vesti.ru

В Израиле считают, что страна слишком мала, чтобы держать у себя беженцев из Африки. Для их временного размещения перед депортацией на родину было предложено построить реабилитационные центры в российских республиках Северного Кавказа, в том числе в Чечне и в Дагестане.

С такой инициативой выступила израильская общественная организация Шах-Даг. По её данным, на территории Израиля сейчас находятся около 150 тысяч африканских беженцев, прибывших в основном из Египта. Отмечается, что для страны с населением в 7,5 млн человек их количество велико. Кроме того, африканцы оказывают влияние на демографическую обстановку, создавая угрозу еврейскому государству, пишет News.ru.

Представитель организации Шах-Даг Барух Ливиев обратился к лидерам пяти субъектов с таким предложением, указав, что Израиль возьмёт на себя все затраты.

В 2018 году Израиль договорился с ООН об отправке части африканских беженцев в страны Запада. В соответствии с договорённостями, за пять лет Израиль должны были таким образом покинуть свыше 16 тысяч беженцев.

Темы: Россия, Израиль, Проблемы мигрантов в мире
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Комментарии читателей
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17.07.2020, 21:14
Гость: Боже....

В Израиле предложили отправлять африканских беженцев в Чечню и Дагестан=

Довели великую Россию до цугундера!
Попробовали бы граждане еврейского государства предложить такое при СССР, хоть при Хрущеве, хоть при дорогом Леониде Ильиче Брежневе....
Да им бы в голову не пришло, да они бы не посмели... А тут, понимаешь.. вон до чего дружба некоторых высших лиц с забугорьем приводит..\скоро нам на шею сядут и погонять будут.
17.07.2020, 21:08
Гость: Надежда_

Интересно, а зачем они северокавказцам? Любит Израиль чужим распоряжаться.
17.07.2020, 21:02
Гость: ABCD

это что? Тель-Авив уже даёт рекомендации пр-ву России что нам наделать?
Территория России это уже один из кибуцев израиля? У них вообще хватает мозгов давать советы как напичкать Закавказье африканцами? Пр-во Израиля берёт на себя все траты? Что-то мне подсказывает, что все траты на нас лягут, а им мы ещё таки должны окажемся!
Одно радует, в РФ негры и арабы ни за что в жизни добровольно не поедут! Тут холодно и власть жаднючая, а они едут как раз туда где холява.
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