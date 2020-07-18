Как Турция выкачивает деньги из Ливии при помощи ПНС

20:47

Ввиду экономического кризиса в стране, Анкара всеми силами старается заполучить природные богатства Ливии

Именно поэтому турки выступают гарантом триполитанского «правительства» Файеза Сарраджа, тем самым вмешиваясь во внутренние дела североафриканской страны.

При этом Турция проигнорировала наложенные в 2011 году на Ливию санкции, обогнав в геополитическом противостоянии другие государства (Италия, Египет), имеющие свои интересы в североафриканской стране.

О серьезности намерений турок в этом регионе можно судить по тому, как ранее Турция выдворила итальянский геологоразведовательный корабль из акватории Кипра. При этом Анкару не смутило даже то, что помимо нее никто больше не признает Турецкую Республику Северного Кипра.

Свои преступные действия Анкара мотивирует тем, что у нее имеется соглашение о военном сотрудничестве с ПНС. Однако триполитанское «правительство» утратило свою легитимность еще зимой 2018 года. Поэтому любые договоренности турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с ливийскими террористами не имеют никакой юридической силы.

Стоит отметить, что ранее шейхи и старейшины ливийских племен приняли решение о прекращении экспорта «черного золота» после несправедливого распределения триполитанским «правительством» доходов нефтегазового сектора. Но Анкара продолжает помогать ПНС, способствуя тем самым усугублению внутреннего кризиса североафриканской страны.

Полученный средства с продажи нефти не доходят до простых ливийцев, поскольку ННК (Национальная нефтяная корпорация), в свое время созданная Муаммаром Каддафи, находится под контролем ПНС. Соответственно, часть денег уходит на оплату военной поддержки со стороны Турции, остальные средства - в карман Файеза Сарраджа и его окружения.

Помимо очевидной выгоды от сотрудничества с ПНС и желанием захватить Ливийский нефтяной полумесяц, Эрдоган также стремится укрепить свои позиции в Северной Африке поблизости от границ с Египтом.

Деньги с продажи нефти не доходят до простых ливийцев с момента вступления в должность премьер-министра Файеза Сарраджа. Так, компании Tamoil Beheer B.V., в совет директоров которой входит брат главы ПНС Наджиб Саррадж, владеет большой сетью заправок по всей Европе.

Примечательно, что главным акционером организации выступает холдинг OilInvest, зарегистрированный в офшорной зоне. Его акционером выступает Ливийский иностранный банк, Ливийский инвестиционный фонд и ННК. Причем ЛИБ имеет в Великобритании свою дочернюю организацию, где ведущие должности занимают жена Сарраджа и его родственники.

Только за 2017 год компания Tamoil Beheer B.V. получила прибыль в 249 млн долларов. По собственным подсчетам OilInvest, оборот холдинга составляет 12,7 млрд долларов.

Именно поэтому можно с уверенностью утверждать, что поддержка Турции обусловлена получением выгоды. При этом турки намеренно игнорируют незаконные схемы главы триполитанского «правительства», продолжая поставлять в Ливию наемников и вооружение. Таким образом Анкара старается справиться с кризисом, вызванным в том числе вспышкой COVID-19.

По сути, Турция получила практически полный контроль над активами Сарраджа и его семьи. Примечательно, что уже сейчас должности главы Госсовета и ЦБ Ливии занимают представители террористической организации «Братья-мусульмане». Также Анкара занимается преобразованием силовых структур.

Очевидно, Турция всеми силами старается нарастить свое присутствие в Ливии, при этом абсолютно не считаясь со страданиями мирных жителей.

Напомним, СМИ уже рассказывали о денежных махинациях с энергоресурсами. На нарушения обратил внимание МИД Восточного правительства Ливии.