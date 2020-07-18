Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретной информации россиянину

14:35

Военнослужащий ВМС США в Портсмуте (штат Вирджиния) арестован по подозрению в передаче секретной информации гражданину России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The Virginian-Pilot.

На следующей неделе старшина Чарльз Бриггс предстанет перед военным трибуналом. В документах суда не раскрывается, какую именно информацию он предоставил россиянину. Также неизвестно, как и где он познакомился с ним.

Бриггсу, работавшему в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута, инкриминируются несанкционированное распространение секретной оборонной информации, полученной из правительственного компьютера.

Согласно данным расследования, Бриггс использовал служебный компьютер для получения секретной информации 9 января 2019 года и осознавал, что эта информация может быть использована для того, чтобы "нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину". В то время он находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска.

По утверждению властей, он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, в период с октября 2018 года по январь 2019 года.

Отмечается также, что Бриггс не сообщил о своих связях с гражданином России и не сообщил о своей поездке в Сербию. Он дал ложные сведения, что оставался в штате Небраска во время отпуска в 2018 году.

В настоящее время Бриггс находится под стражей. Ожидается, что официальные обвинения ему будут предъявлены в суде в среду.