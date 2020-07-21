Стала известна личность захватчика заложников в Луцке

15:09

Правоохранительные органы Украины подозревают в захвате автобуса с пассажирами в Луцке 44-летнего россиянина.

Как пишит "Интерфакс", престепником является ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет уроженец поселка Гай в Оренбургской области Максим Кривош. Отмечается, что он был осужден за совершение ряда тяжких преступлений.

В МИД Украины отмечает, что в Луцке Кривоша дважды приговорили к реальным срокам. В 1994 году его судили за разбой, мошенничество, вымогательство и незаконное хранение оружия, в 2005 году - за мошенничество с деньгами, бандитизм, вымогательство и незаконный оборот оружия.

Мужчина также находился на принудительном лечении в психиатрической больнице.

После выхода из тюрьмы Кривош часто бывал в Луцке и все время находился в поле зрения полиции.

По версии правоохранительных органов утром 21 июля Кривош захватил рейсовый автобус "Берестечко - Красиловка" с двумя десятками пассажиров. Из него он стрелял по полицейским и бросил гранату. которая не разорвалась. Он вышел на связь с полицией, назвался Максимом Плохим и сообщил о захвате заложников.

По словам представителей МВД, конкретных требований он не предъявлял, а только ограничивался общими рассуждениями об анархии. В соцсетях разошлись его требования к крупным бизнесменам и чиновникам публично назвать себя террористами в законе, иначе он грозит взорвать автобус или расстрелять пассажиров.

Как пишут украинские СМИ, мужчина обзванивает из автобуса родственников заложников и журналистов, требует приезда всех журналистов, а также, чтобы президент Украины обнародовал фильм "Земляне" 2005 года.

В Луцк спешно прибыл глава МВД Арсен Аваков. В полиции главной целью называют освобождение заложников с минимальными жертвами. Президент Владимир Зеленский взял ситуацию на контроль.