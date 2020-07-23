Китай запустил свою первую межпланетную станцию к Марсу

12:18

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", пишет РИА Новости со ссылкой на китайские агентства массовой информации.

Крупнейшая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом весом около пяти тонн стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 12:41 по местному времени (7:41 мск). Через 2167 секунд ракета успешно вывела зонд на заданную орбиту, и он начал путешествие к Марсу.

Предположительно, зонду понадобится семь месяцев, чтобы добраться до Марса. Миссия предполагает выход на орбиту планеты, посадку и перемещение по ее поверхности. Первые данные зонд сможет передать на Землю в 2021 году.

В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля, что поможет получить ключ к разгадке происхождения и эволюции Марса, а также всей Солнечной системы. Главная цель миссии — найти на Марсе возможные признаки жизни, а также помочь ученым понять, могут ли условия там настолько измениться в будущем, что планета станет пригодной для людей.

Глава НАСА Джим Брайденстайн поздравил китайских коллег с успешным запуском зонда к Марсу.

Как пишет РИА Новости, на 30 июля запланирован запуск пятого американского марсохода, получившего название Perseverance. Старт намечен на 14:50 мск с космодрома на мысе Канаверал. В космос аппарат выведет ракета-носитель Atlas.

По расчетам НАСА, в случае успешного запуска Perseverance прибудет на Марс в феврале 2021 года. Задача ровера — наблюдения за окружающей средой, а также научные эксперименты, в том числе забор образцов грунта.