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Россия уступила Китаю статус главного конкурента США

14:34 27.07.2020
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU

В Белом доме США больше не считают Россию своим главным соперником. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает газета,  администрация президента США Дональда Трампа теперь ризнает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала. В Вашингтоне отказались называть Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, пишет издание.

FT отмечает, что КНР действует согласно новой роли — угрозы и требования Пекина сопровождаются в последнее время «все более воинственным тоном». Взаимодействие же России и Китая усилилось после введения санкций Запада из-за присоединения Крыма.

В политических кругах США надеются, что Россия сможет объединить усилия вместе с США для противостояния Китаю. На это указывает не только смена ролей, а косвенные признаки того, что российско-китайская связь не так прочна, как кажется на первый взгляд, подчеркивает Financial Times.

Глава Госдепа Майк Помпео на прошлой неделе отмечал, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Китаем. Его заместитель Стивен Бигун ранее говорил изданию, что Штатам следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях Москвы и Пекина. 

Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американцев в провокациях, цель которых — стравить Россию и Китай. 

Темы: США, Отношения России и Китая, Отношения России и США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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27.07.2020, 22:43
Гость: НХ

Старая тактика: Divide et impera! А говоря по-русски: рассорить и добить по одному. И у амеров имеются определённые основания, чтобы надеяться на успех. На что они нажимают: во главе Китая - Коммунистическая партия, в стране, фактически, тоталитарный режим, во многом государственное регулирование финансов и экономики (всё это слышал на днях и от одного нашего эксперта, работающего в МГИМО), а российская элита в лице её высших руководителей и в своих государственных СМИ демонстрирует более или менее завуалированный антикоммунизм, либеральную идеологию приоритета свободы личности и частной собственности, минимального вмешательства государства в экономику. Кроме того, некоторые российские эксперты и политики постоянно говорят об опасности, исходящей от нашего могучего соседа, даже упоминают о захватнических планах Китая в отношении наших восточных земель. Но политика КНР со времён Дэн Сяопина не предполагает насаждения своей идеологии в других странах. Там руководствуются прагматизмом и заинтересованы в экономическом сотрудничестве со всеми. В Китае много не освоенных своих земель и пока не найденных полезных ископаемых. Было бы верхом недальновидности и глупости хоть в какой-то степени подыгрывать США в их противостоянии с Китаем.
27.07.2020, 21:43
Гость: Раз не сша конкуренты,

То вот,
Руанда есть для Рф.
.Как пример для подражания больше,правда.
27.07.2020, 21:37
Гость: Alex203

"Хотя конец будет и там, и там один"
*
А мне все же американцев жалко.
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