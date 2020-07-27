Россия уступила Китаю статус главного конкурента США

14:34

В Белом доме США больше не считают Россию своим главным соперником. Об этом пишет Financial Times.

Как сообщает газета, администрация президента США Дональда Трампа теперь ризнает Китай главной угрозой как с точки зрения технологий, так и с позиции военного потенциала. В Вашингтоне отказались называть Москву сильнейшим соперником несмотря на то, что именно Россия «бросила прямой вызов западноориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, пишет издание.

FT отмечает, что КНР действует согласно новой роли — угрозы и требования Пекина сопровождаются в последнее время «все более воинственным тоном». Взаимодействие же России и Китая усилилось после введения санкций Запада из-за присоединения Крыма.

В политических кругах США надеются, что Россия сможет объединить усилия вместе с США для противостояния Китаю. На это указывает не только смена ролей, а косвенные признаки того, что российско-китайская связь не так прочна, как кажется на первый взгляд, подчеркивает Financial Times.

Глава Госдепа Майк Помпео на прошлой неделе отмечал, что допускает вероятность того, что Москву удастся вовлечь в противостояние с Китаем. Его заместитель Стивен Бигун ранее говорил изданию, что Штатам следует быть более гибкими и найти уязвимое место в отношениях Москвы и Пекина.

Ранее в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила американцев в провокациях, цель которых — стравить Россию и Китай.