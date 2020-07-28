Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

19:15

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что переболел коронавирусом «на ногах». Об этом сообщает «Белта».

Глава государства рассказал о своей болезни во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Белоруссии.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вспомнил свои слова о том, что у 97% граждан его страны заболевание протекает незаметно. «Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — заключил президент.

На фоне этой новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья Владимира Путина нормальное.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается»,— сказал представитель Кремля ТАСС. Песков добавил, что в Кремле не знали о заболевании белорусского лидера до сегодняшнего сообщения.