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Лукашенко бессимптомно переболел коронавирусом

19:15 28.07.2020
Фото с сайта president.gov.by
Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что переболел коронавирусом «на ногах». Об этом сообщает «Белта».

Глава государства рассказал о своей болезни во время визита в одну из частей внутренних войск МВД Белоруссии.

«Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер вспомнил свои слова о том, что у 97% граждан его страны заболевание протекает незаметно. «Слава Богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — заключил президент.

На фоне этой новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состояние здоровья Владимира Путина нормальное.

«Не волнуйтесь. У президента все нормально! Рабочий график продолжается»,— сказал представитель Кремля ТАСС. Песков добавил, что в Кремле не знали о заболевании белорусского лидера до сегодняшнего сообщения.

Темы: Коронавирус, Россия, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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28.07.2020, 23:06
Гость: Да уж!

Всех надул.
28.07.2020, 23:04
Гость: Evidence based medicine (EBM)

Где ваши доказательства?
28.07.2020, 22:30
Гость: А как же мировой Психоз?

Значит Лукашенко нулевой пациент. До него ж никто ж не болел...
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