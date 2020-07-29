Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»

19:59

Крупнейшее государственное информационное агентство Белоруссии БелТА сообщило о задержании в республике 33 граждан РФ. Там заявили, что все они якобы входят в состав ЧВК «Вагнера» и прибыли для дестабилизации ситуации в стране.

Сообщается, что у каждого из задержанных была с собой ручная кладь и три больших общих чемодана на всех. В понедельник, 27 июля, подозреваемые покинули одну из гостиниц Минска и поселились в одном из районных санаториев. Мужчины привлекли к себе внимание из-за того, что были одеты в вещи, напоминающие военные. Более того, они не употребляли спиртных напитков, что якобы не свойственно российским туристам.

Источник, пожелавший не раскрывать своего имени и связанный с белорусскими силовыми структурами, опроверг информацию о том, что задержанные входят в состав ЧВК «Вагнера». Он заявил, что эти люди могут быть членами иной военной компании.

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар». Они не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера». Источник сказал, что Арем Милаев занимался вербовкой бойцов.

