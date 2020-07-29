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Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»

19:59 29.07.2020
Скриншот из видеосюжета "Беларусь 1"

Крупнейшее государственное информационное агентство Белоруссии БелТА сообщило о задержании в республике 33 граждан РФ. Там заявили, что все они якобы входят в состав ЧВК «Вагнера» и прибыли для дестабилизации ситуации в стране.

Сообщается, что у каждого из задержанных была с собой ручная кладь и три больших общих чемодана на всех. В понедельник, 27 июля, подозреваемые покинули одну из гостиниц Минска и поселились в одном из районных санаториев. Мужчины привлекли к себе внимание из-за того, что были одеты в вещи, напоминающие военные. Более того, они не употребляли спиртных напитков, что якобы не свойственно российским туристам.

Источник, пожелавший не раскрывать своего имени и связанный с белорусскими силовыми структурами, опроверг информацию о том, что задержанные входят в состав ЧВК «Вагнера». Он заявил, что эти люди могут быть членами иной военной компании.

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар». Они не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера». Источник сказал, что Арем Милаев занимался вербовкой бойцов.
 

Темы: Белоруссия, Происшествия в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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29.07.2020, 21:44
Гость: Русский

Следим за руками-завтра Батька обьявит что в такое тревожное время выборы надо отложить-не до выборов- отечество в опасности!
29.07.2020, 21:24
Гость: demos

операция "брестнаш"?
29.07.2020, 21:24
Гость: гость

Я тоже не употребляю спиртных напитков и футболка хаки есть, неужели я из ЧВК?!!!
Все комментарии (7)
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